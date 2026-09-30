GRDP Quảng Ninh 9 tháng tăng 12,54%, đứng thứ nhất cả nước

Theo số liệu cơ quan thống kê thông báo, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Quảng Ninh trong quý III/2026 đạt 15,04%; tính chung 9 tháng đạt 12,54%. Quảng Ninh đứng thứ nhất cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP ở cả quý III và 9 tháng năm 2026.

Công nhân lắp ráp xe đạp xuất khẩu tại Công ty TNHH Junshun Việt Nam (KCN Đông Mai).

Đây là kết quả nổi bật trong bối cảnh Quảng Ninh vừa bước sang một giai đoạn phát triển mới, đồng thời cho thấy đà tăng trưởng của nền kinh tế thành phố tiếp tục được duy trì ở mức cao. Theo bảng xếp hạng tốc độ phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn các tỉnh, thành phố, GRDP quý III của thành phố Quảng Ninh ước tăng 15,04%. Một số địa phương có mức tăng cao tiếp theo: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên...

Kết quả trên phản ánh nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố Quảng Ninh. Đặc biệt, việc duy trì mức tăng trưởng cao trong 9 tháng năm 2026 tạo thêm dư địa để Quảng Ninh tiếp tục thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm nay, nhất là đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư.

Tăng trưởng 12,54% trong 9 tháng và vị trí đứng đầu cả nước là kết quả bước đầu quan trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu Quảng Ninh phải tiếp tục duy trì quyết tâm, kỷ luật điều hành và khơi thông mạnh mẽ hơn các nguồn lực phát triển để chuyển kết quả tăng trưởng thành chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh bền vững của nền kinh tế thành phố.