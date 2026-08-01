Phát huy truyền thống, đổi mới công tác tư tưởng trong giai đoạn mới

Chặng đường 96 năm, công tác tuyên giáo của Đảng luôn đóng vai trò “hạt nhân” trong truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, cổ vũ tinh thần yêu nước, giác ngộ cách mạng trong nhân dân, góp phần đưa đất nước ta đi đến những thắng lợi. Trên chặng đường phát triển và hội nhập của đất nước, ngành Tuyên giáo – Dân vận của Đảng khẳng định vai trò “đi trước mở đường”, kịp thời định hướng tư tưởng, xây dựng niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.

Trong mọi giai đoạn cách mạng, công tác chính trị, tư tưởng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận và đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống. Quy định số 19-QĐ/TW ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng tiếp tục khẳng định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, phương thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ quan trọng này.

Đặc biệt, trong điều kiện chuyển đổi số, môi trường thông tin ngày càng nhanh, đa chiều, công tác tư tưởng cũng đứng trước những yêu cầu mới. Tại buổi làm việc cho ý kiến về Đề án Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu công tác tư tưởng phải theo kịp, dẫn dắt và làm chủ những biến đổi nhanh chóng của môi trường thông tin, truyền thông và đời sống xã hội; chuyển từ bị động sang chủ động, từ xử lý sau sự việc sang dự báo, cảnh báo, định hướng từ sớm, từ xa. Phương châm “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả” đặt ra yêu cầu công tác tư tưởng phải thực sự trở thành năng lực lãnh đạo thiết yếu của Đảng, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng, củng cố đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra công tác tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người dân tại Trạm Y tế phường Hà Lầm.

Những yêu cầu đó đã và đang được Quảng Ninh cụ thể hóa bằng những đổi mới trong cách làm công tác tuyên giáo và dân vận. Bám sát hướng dẫn của Trung ương cùng các nghị quyết của cấp ủy, ngành Tuyên giáo và Dân vận của tỉnh đã chủ động đổi mới triển khai nhiệm vụ, chú trọng tham mưu các lĩnh vực sát với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn địa phương.

Công tác tham mưu học tập, quán triệt các nghị quyết được chú trọng triển khai từ tỉnh đến cơ sở. Từ đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tham mưu tổ chức 7 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh theo hình thức trực tiếp, trực tuyến; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia các hội nghị đạt trên 95,8%. Ban cũng chủ trì biên soạn, xuất bản nhiều tài liệu phục vụ hiệu quả cho công tác học tập, giáo dục lý luận cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh, như: “Tài liệu giáo dục lý luận chính trị cho thanh niên Quảng Ninh”, “Gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025”, “Kỷ luật và Đồng tâm” - Truyền thống của công nhân mỏ Quảng Ninh; “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Ninh” và Đề án “Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống, văn hóa, con người Quảng Ninh thông qua truyền thông sáng tạo trên nền tảng số đến năm 2030”...

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, trao Quyết định đổi tên Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ thành Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu cho Ban Giám hiệu Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu.

Bám sát nội dung hướng dẫn chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026, cấp ủy cấp xã và các đảng ủy trực thuộc tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chuyên đề năm 2026 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”; quán triệt triển khai sâu rộng Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó, yêu cầu từ “học tập và làm theo” sang “học tập, thực hành”. Đây không thuần túy là sự thay đổi về ngôn từ, mà phản ánh tư duy mới nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi dậy tinh thần “dám nghĩ, dám làm” của đội ngũ cán bộ trước yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang đến cổ vũ, động viên các thí sinh tham gia Vòng chung khảo cuộc thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh năm 2026.

Nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh đã chủ động tổ chức các hội thi, hội thảo, sinh hoạt chính trị xây dựng các mô hình cụ thể nhằm lan tỏa ý chí rèn luyện trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu mạnh. Điển hình: Tỉnh Đoàn với cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên của Khu mỏ Quảng Ninh” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947-2026); LLVT tỉnh duy trì tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tuổi trẻ LLVT tỉnh bản lĩnh, tiên phong, đột phá, phát triển” kết hợp tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Quân đội và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; mô hình “Học và làm theo Bác mỗi ngày - Trong ứng xử, tiếp công dân” trong lực lượng Công an... Những mô hình, hoạt động trên góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng; lan tỏa ý chí rèn luyện trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Vũ, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã tạo môi trường để ĐVTN chủ động học tập, tìm hiểu và lan tỏa những giá trị tích cực. Các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, giáo dục; khuyến khích ĐVTN sáng tạo các sản phẩm truyền thông hiện đại truyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, lịch sử văn hóa dân tộc, lịch sử địa phương và các phong trào của Đoàn. Qua đó, đưa nội dung giáo dục chính trị đến với giới trẻ theo cách gần gũi, phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin hiện nay, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị và khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi ĐVTN.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Quảng Ninh tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên trong tỉnh luôn giữ vai trò là "cầu nối" truyền tải thông tin, định hướng tư tưởng và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Hiện toàn tỉnh có 346 báo cáo viên các cấp và 2.853 tuyên truyền viên cơ sở. Quảng Ninh nằm trong số ít địa phương trên cả nước duy trì tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh. Trong đó, Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Quảng Ninh năm 2026 được tổ chức với chủ đề “Khơi dậy quyết tâm xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc” thành công tốt đẹp, thu hút 118 thí sinh tham gia. Các thí sinh đã mang đến những chuyên đề dự thi bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết chuyên đề của trung ương, của tỉnh, gắn với thực tiễn phát triển của mỗi đơn vị... Đây còn là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong tuyên truyền, giáo dục tư tưởng trong tình hình mới, qua đó cũng góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng tại mỗi đơn vị, địa phương.

Các gương mặt trẻ, tài năng trẻ tiêu biểu và đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu nhi dự Lễ tuyên dương gương mặt trẻ, tài năng trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2025.

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn. Với vai trò định hướng và dẫn dắt tư tưởng xã hội, công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng càng trở nên cấp thiết. Vì vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, nhất là trên không gian mạng được tỉnh chủ động triển khai.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND đặc khu Vân Đồn Cao Tường Huy nghe báo cáo tiến độ tiếp nhận, xử lý công việc tại cơ sở.

Đặc biệt, thực hiện quan điểm chỉ đạo của Ban Bí thư về nhiệm vụ tăng cường đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa, ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm chế độ nắm bắt tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo giải quyết, xử lý dứt điểm các “điểm nóng”, không để kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh thực hiện tốt quy chế dân chủ đi đôi với tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm chế độ bảo vệ bí mật quốc gia, kỷ luật phát ngôn, ngăn chặn việc phát tán tài liệu phản động; nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên trước các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch…

Máy tính công vụ của cán bộ văn thư các đơn vị được kiểm tra kỹ lưỡng phòng các trường hợp để lộ lọt các văn bản mật.

Đến nay, đã kiện toàn ban chỉ đạo, nhóm chuyên gia, tổ thư ký, tổ cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; Ban công tác 35 các xã, phường, đặc khu, Ban Chỉ đạo 35 các đảng ủy trực thuộc. Hiện có khoảng 3.000 cán bộ, cộng tác viên đang trực tiếp tham gia lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn, trong đó có bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Lực lượng này còn duy trì hiệu quả các hoạt động theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Cùng với đó, các trang mạng xã hội chính thống như “Tuyên giáo và Dân vận Quảng Ninh”, “Tôi yêu Quảng Ninh” cùng hệ thống fanpage, nhóm Zalo chính thống của các địa phương đang trở thành kênh lan tỏa thông tin tích cực hiệu quả.

Cùng với đó, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cũng tích cực nắm bắt, phản ánh, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Từ đó, các báo cáo định kỳ, đột xuất và thông tin trao đổi ngày càng bảo đảm tính kịp thời, giúp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thường xuyên cập nhật tư tưởng, dư luận, thông tin xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhiều thông tin từ cộng tác viên dư luận xã hội được phản ánh từ sớm, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động đối thoại, giải quyết kịp thời ngay khi phát sinh, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, như: Đền bù giải phóng mặt bằng, chỉnh trang hạ tầng khu dân cư, môi trường, nước và điện sinh hoạt... Từ đó, góp phần hạn chế hình thành các điểm nóng, khiếu kiện, củng cố sự đồng thuận trong nhân dân...

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp Hội đồng sơ khảo Cuộc thi.

Tại hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội về kết quả công tác 7 tháng năm 2026, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ đã khẳng định những đóng góp tích cực của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, góp phần giúp tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, dư luận xã hội diễn biến theo chiều hướng tích cực, đồng thuận cao với các chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương và của tỉnh. Đồng chí đề nghị đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục chủ động phát hiện tình hình thông tin, kịp thời phản ánh và mở rộng địa bàn nắm bắt; theo dõi đa dạng các kênh thông tin; phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tư tưởng thống nhất đã góp phần tạo sức mạnh đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, nhân dân quyết tâm xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh. Đến nay, Quảng Ninh sở hữu hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ; môi trường đầu tư kinh doanh liên tục được cải thiện; tăng trưởng GRDP nhiều năm liền thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; quy mô nền kinh tế không ngừng mở rộng; thu ngân sách luôn duy trì ở mức cao, các chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, kịp thời; diện mạo các thôn, khu dân cư thay đổi từng ngày; đời sống nhân dân, nhất là ở khu vực miền núi, biên giới, hải đảo không ngừng được nâng lên... Đây là cơ sở vững chắc để Quảng Ninh vững vàng tiến tới thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ mới với những điều kiện thuận lợi hơn, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Tỉnh xác định, nhận diện sớm và kiên quyết đấu tranh với mọi phương thức, thủ đoạn, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, gìn giữ sự trong sạch của Đảng. Những yêu cầu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, tỉnh quyết tâm cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng: Trong điều kiện mới, công tác chính trị, tư tưởng phải thực sự trở thành “trụ cột tinh thần”, “động lực nội sinh” và “lá chắn bảo vệ” vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...