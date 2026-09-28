Từ nghị quyết đến những chuyển động ở cơ sở

Thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành một loạt nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, tập trung vào những lĩnh vực then chốt của đất nước. Các nghị quyết thể hiện yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới. Quảng Ninh đã chủ động quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, đưa chủ trương của Trung ương vào chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ phát triển của địa phương, đơn vị. Qua đó, những chuyển động từ cơ sở đang ngày càng rõ nét, tạo thêm động lực cho tăng trưởng, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và mở rộng không gian phát triển của thành phố.

Tại phường Vàng Danh, những lớp tập huấn kỹ năng số theo phương pháp “cầm tay chỉ việc” được đưa đến khắp các khu dân cư trên địa bàn trong gần 2 năm qua. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Vàng Danh Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Các lớp tập huấn kỹ năng số đều đi vào trọng tâm là các nội dung phù hợp, thiết thực nhất với nhu cầu người dân: Cách sử dụng VNeID, etax mobile, nộp hồ sơ dịch vụ công, thanh toán không dùng tiền mặt, cho đến việc bảo mật thông tin cá nhân, cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo... Tuy nhiên, mục tiêu cốt lõi trong phong trào này được xác định là trước hết phải cổ vũ, động viên tinh thần chủ động của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Như việc những bạn trẻ là đội ngũ tiên phong, dẫn đầu phong trào học tập, trau dồi kiến thức mới để vận dụng vào học tập, nghiên cứu, lao động sản xuất. Người cao tuổi cũng vượt qua tâm lý e ngại, nỗ lực làm quen và sử dụng thành thạo các tiện ích số để phục vụ sinh hoạt thường ngày. Đội ngũ cán bộ cơ sở cũng có thêm bộ công cụ để hỗ trợ giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Cán bộ MTTQ, Đoàn Thanh niên xã Tiên Yên trực tiếp hướng dẫn người dân thôn Nà Cà sử dụng hệ thống giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, TP Quảng Ninh đã hết sức nỗ lực thu hẹp khoảng cách số trong cộng đồng thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”. Toàn thành phố đã kiện toàn trên 1.500 Tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 11.800 thành viên tham gia, hoạt động theo phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn, phổ cập kỹ năng số cho các hộ gia đình. Phó Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Vũ cho biết: Trong nhiệm vụ này, lực lượng đoàn viên, thanh niên giữ vai trò nòng cốt thông qua các tổ công nghệ số cộng đồng, đã mở được hàng trăm lớp tập huấn được tổ chức, thu hút hàng chục nghìn lượt người dân tham gia. Mục tiêu hướng đến là xây dựng nên thói quen, tư duy số trong đời sống xã hội, lấy thanh niên làm lực lượng tiên phong, xung kích đi đầu để từng bước thu hẹp khoảng cách số trong cộng đồng xã hội. Với tinh thần đó, năm 2026, chiến dịch “Thanh niên Quảng Ninh chung tay phổ cập kỹ năng số, xây dựng văn hóa số” và phong trào “Cán bộ, công chức trẻ với AI” là trọng tâm công tác Đoàn tại Quảng Ninh.

Ứng dụng Zalo Mini App Uông Bí S người dân gửi phản ánh hiện trường đến chính quyền một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Ngay trong năm đầu tiên thực thi Nghị quyết 57-NQ/TW, TP Quảng Ninh đã hoàn thành 128/131 nhiệm vụ do Trung ương giao và nằm trong Top 3 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (PII) năm 2025. Đó là bởi tinh thần đổi mới sáng tạo đã được lan tỏa mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, từ sản xuất kinh doanh cho tới hoạt động quản trị nhà nước. Quảng Ninh đã đưa Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) vào vận hành và đang nghiên cứu xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu chung trên cơ sở hợp nhất 3 trung tâm dữ liệu hiện có của Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố và Sở KH&CN. Nhiều ứng dụng trí tuệ nhân tạo (A.I) đã được triển khai trong thực tiễn như: Đọc phim và xử lý dữ liệu y tế; nhập liệu bệnh án điện tử bằng giọng nói; hệ thống camera giám sát tại các cảng tàu và điểm tham quan trên vịnh Hạ Long; phòng vệ website cho các cơ quan nhà nước...

Các doanh nghiệp tư nhân ngày càng ứng dụng sâu thành tựu của KHCN vào hoạt động sản xuất kinh doanh. (Trong ảnh Hệ thống tay robot tự động hoá của Công ty CP Gạch ngói Đất Việt).

Bằng cách làm bài bản và tiêu chí, lộ trình triển khai rõ ràng, Quảng Ninh đã tạo được những chuyển động rõ nét về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy tri thức và công nghệ làm động lực trung tâm theo đúng tinh thần kiến tạo của Nghị quyết 57-NQ/TW. Giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh xác định trọng tâm là hoàn thiện thể chế, đột phá hạ tầng và phát triển dữ liệu số với đề án chuyển đổi số toàn diện. Dữ liệu được xác định là nguồn lực chiến lược, với yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”. Trong đó, bao gồm tập trung đầu tư đồng bộ trang thiết bị, máy móc, bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn của toàn bộ xã, phường, sở, ban, ngành; ứng dụng sâu rộng các giải pháp Internet vạn vật (IoT) trong nông nghiệp, môi trường, giao thông và y tế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và chất lượng dịch vụ... Thành phố cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư, hợp tác chiến lược với các tập đoàn công nghệ lớn; chú trọng bảo đảm nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng được yêu cầu về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tương lai.

Ngày 24/1/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy đối ngoại và hội nhập của Việt Nam. Không chỉ xác định hội nhập là yêu cầu tất yếu của phát triển, nghị quyết còn nâng tầm hội nhập trở thành động lực chiến lược, yêu cầu phát huy vai trò của chính quyền địa phương trong hội nhập quốc tế. Trong đó, cấp tỉnh giữ vai trò hoạch định chiến lược phát triển, điều phối nguồn lực, kết nối quốc tế, thu hút đầu tư, mở rộng thương mại, phát triển du lịch, chuyển đổi số, hợp tác giáo dục, văn hóa và lao động. Trong khi đó, cấp xã là nơi trực tiếp chuyển hóa các chủ trương hội nhập thành những kết quả cụ thể đối với người dân và doanh nghiệp thông qua cải cách hành chính, hỗ trợ sản xuất, phát triển sản phẩm OCOP, kết nối thị trường...

Đoàn nghệ thuật tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) biểu diễn tại Chương trình khai mạc Carnaval Hạ Long 2026.

Mối quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa TP Quảng Ninh và nhiều tỉnh, thành phố của Nhật Bản đã tiếp tục có thêm những bước chuyển biến tích cực mới từ Nghị quyết số 59-NQ/TW. Đơn cử như trong lĩnh vực mũi nhọn là giáo dục đào tạo, Trường Đại học Hạ Long – nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao của Quảng Ninh đã thiết lập mối quan hệ hợp tác thường niên với nhiều đơn vị đối tác tại Nhật bản, như: Trường Đại học Osaka, Trường Đại học Asahikawa, Viện Công nghệ Kitami của tỉnh Hokkaido, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản Jica, Hiệp hội Du lịch Nachi-Katsuura (tỉnh Wakayama)... Qua đó, tạo thuận lợi cho việc triển khai các chương trình liên kết đào tạo, bao gồm trao đổi giảng viên, sinh viên, thực tập sinh, tiếp nhận tài liệu học tập, giao lưu học thuật quốc tế...

Sinh viên Trường Đại học Hạ Long tìm hiểu về văn hóa truyền thống của Nhật Bản.

Quán triệt tinh thần đổi mới của Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngành Du lịch Quảng Ninh cũng liên tục chủ động hội nhập, tích cực hợp tác với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp quốc tế, hướng đến việc trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp. Thời gian qua, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch... liên tục được quan tâm triển khai hết sức bài bản, công phu, góp phần quan trọng để đưa hình ảnh Quảng Ninh đến gần với thế giới, mở ra cơ hội hợp tác lâu dài, bền vững. Đối với Hàn Quốc và Trung Quốc là 2 thị trường truyền thống, Quảng Ninh liên tục có sự đa dạng hóa sản phẩm du lịch, mở rộng chiến lược, đổi mới trải nghiệm cho du khách. Hay như việc Ban Quản lý Di sản thế giới Hạ Long - Yên Tử đã mở rộng mối quan hệ trực tiếp với nhiều tổ chức thế giới, như: Ủy ban Di sản thế giới, Trung tâm Di sản thế giới, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Mạng lưới các khu bảo tồn biển... Qua đó nhằm tranh thủ sự hỗ trợ, tư vấn của các chuyên gia về lĩnh vực bảo vệ môi trường, quản lý du lịch bền vững...

Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm văn hóa ẩm thực trên thuyền ba vách.

Trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, Quảng Ninh cũng đã chủ động thực hiện các giải pháp trọng tâm nhằm thu hút đầu tư và thúc đẩy thương mại biên giới. Đáng chú ý là chủ trương thí điểm xây dựng “cửa khẩu thông minh” Móng Cái - Đông Hưng (Trung Quốc). Dự án này được tiến hành theo kế hoạch triển khai thỏa thuận khung, đồng thời tổ chức Tổ công tác liên ngành với sự tham gia của nhiều đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Công Thương, Bộ đội Biên phòng, Công an, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương. Hay như đầu tháng 7/2026, UBND TP Quảng Ninh đã phối hợp với Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp Quảng Ninh - Quảng Tây, bày tỏ thiện chí mong muốn trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của doanh nghiệp Quảng Tây cũng như là cầu nối để doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận thị trường Việt Nam và ASEAN. Nhân dịp này, 150 doanh nghiệp của 2 địa phương (hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, logistics, du lịch, nông nghiệp, chế biến, xuất nhập khẩu) đã trực tiếp trao đổi, tìm kiếm đối tác, kết nối nhu cầu đầu tư, kinh doanh và ký kết 11 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác và hợp đồng kinh tế.

Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng là đặt con người vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển. Tư duy phát triển mới đã xác định phát triển con người toàn diện là đích đến của mọi chính sách, gắn với tinh thần hành động, rằng con người Việt Nam vừa là chủ thể thụ hưởng thành quả đổi mới, vừa trực tiếp tham gia kiến tạo phát triển đất nước. Tầm nhìn chiến lược ấy được cụ thể hóa vào đời sống thông qua những cơ chế, chính sách mà Quảng Ninh đang cùng cả nước quyết liệt triển khai đồng bộ. Trong số đó phải nói tới dấu ấn đậm nét trong việc thành phố đã dành sự quan tâm lớn cho nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ của nhân dân; nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài.

Người dân phường Móng Cái 1 được test nhanh tiểu đường, đo huyết áp trong chương trình khám bệnh lưu động do Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức, tháng 5/2026.

Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, xác định rõ yêu cầu kiểm soát các yếu tố nguy cơ, giảm gánh nặng bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Bám sát định hướng của Trung ương, TP Quảng Ninh đã chủ động triển khai các giải pháp với quyết tâm thực hiện mục tiêu khám sàng lọc sức khỏe cho trên 1,4 triệu người dân, ít nhất một lần/năm. Từ ngày 1/11/2025, toàn tỉnh đã sắp xếp lại 171 trạm y tế thành 55 trạm chính và 92 điểm trạm, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả. Nhiều trạm có từ 4-6 bác sĩ, giúp nhiều chương trình khám sàng lọc chuyên sâu cũng được triển khai, tập trung vào các nhóm nguy cơ như trẻ em và người cao tuổi. Qua đó năng lực khám, chữa bệnh ban đầu được nâng cao rõ rệt; các bệnh lý phổ biến như tim bẩm sinh, bệnh về mắt, tăng huyết áp, tim mạch... được phát hiện sớm giúp công tác quản lý sức khỏe được thực hiện khoa học, bài bản và liên tục.

Các y, bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực, chống độc - Đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) theo dõi, điều trị bệnh nhân trong quá trình hỗ trợ tuần hoàn bằng ECMO.

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh, đội ngũ bác sĩ, chuyên gia có trình độ cao thường xuyên được cử trực tiếp xuống hỗ trợ tuyến y tế cơ sở, vừa tham gia khám, chữa bệnh, vừa hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế xã, phường. Nhờ đó, khoảng cách về trình độ giữa tuyến cơ sở với các bệnh viện khu vực được từng bước rút ngắn, nhân dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay từ cơ sở. Năm 2026, hàng loạt các chương trình lớn của ngành y tế Quảng Ninh đã được đảm bảo đúng tiến độ, như: Khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trên toàn thành phố, với dự kiến có khoảng 1.438.205 người dân được thụ hưởng; triển khai tại 100% xã, phường, đặc khu việc tiêm chủng mở rộng; các trạm y tế duy trì chế độ trực phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm 24/7 theo phương châm “4 tại chỗ”...

Một giờ học nấu ăn của trường Mầm non Little House Hạ Long (phường Hạ Long).

Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT, đã tạo động lực và định hình rõ hơn những hướng đột phá của giáo dục Quảng Ninh. Nổi bật là: Tinh gọn hệ thống, đổi mới quản trị; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn; hiện đại hóa giáo dục đại học, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; quan tâm giáo dục vùng miền núi, biên giới, gắn đào tạo với phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng... Đặc biệt phải nói tới hệ thống 10 chính sách giáo dục đặc thù của Quảng Ninh đang tạo nên mạng lưới hỗ trợ toàn diện cho hơn 539.000 lượt người học và nhà giáo. Với khoảng 800 tỷ đồng được bố trí mỗi năm học, các chính sách đã bao quát từ chăm sóc dinh dưỡng (hỗ trợ sữa học đường, suất ăn trưa bán trú, ăn ở tập trung nội trú), miễn phí sách giáo khoa, hỗ trợ học phí cho học sinh khó khăn (trẻ thuộc nhóm yếu thế, trẻ không có nguồn nuôi dưỡng), đóng 100% bảo hiểm cho giáo viên mầm non tư thục, khen thưởng, bồi dưỡng nhân tài...

Học sinh Trường THCS Trọng Điểm (phường Hạ Long) học tại phòng thực hành STEM của trường.

Năm học 2026-2027, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai mô hình xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí, áp dụng thí điểm trên 6 tuyến thuộc địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu với quy mô 50 loại 30 chỗ. Từ hệ thống điểm đón, trả, nhà chờ, biển báo, vạch kẻ đường, bãi đỗ, trạm sạc, hệ thống GPS, camera an ninh, thiết bị thông báo hành trình... cho đến đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ đều được chuẩn bị chu đáo. Đây là chính sách được triển khai từ nhu cầu thực tế của học sinh, phụ huynh và các nhà trường, đồng thời là giải pháp đồng bộ về giáo dục, an sinh xã hội, giao thông đô thị và chuyển đổi xanh, từng bước hình thành phương thức đưa đón học sinh an toàn, văn minh và hiện đại.

Học sinh Trường THPT Hòn Gai (phường Hạ Long) quẹt thẻ khi lên xe buýt điện di chuyển về nhà sau giờ học.

Có thể nói, các nghị quyết mà Bộ Chính trị liên tiếp ban hành có phạm vi bao trùm rộng lớn, từ kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế đến năng lượng và hội nhập quốc tế... đã tạo nên một chỉnh thể thống nhất, khẳng định tầm nhìn phát triển và quyết tâm chính trị của Đảng trong giai đoạn mới của đất nước. TP Quảng Ninh, tiếp tục với tâm thế đổi mới và sáng tạo, truyền thống kỷ luật và đồng tâm, đang rất khẩn trương để biến chiến lược ấy thành kết quả đo đếm được trong thực tiễn với tinh thần trách nhiệm cao nhất của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Từng chuyển biến ở cơ sở và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả, năng lực tổ chức thực hiện của các cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thực hiện: Hoàng Giang



Trình bày: Vũ Đức