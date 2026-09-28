Nghị quyết mới, yêu cầu mới, động lực mới

Bằng việc nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, thành phố Quảng Ninh đã từng bước đưa những định hướng lớn của Trung ương vào các chương trình phát triển, tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung ương liên tiếp ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, mở ra những định hướng lớn cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Bám sát chỉ đạo của Trung ương, thành phố Quảng Ninh chủ động tổ chức quán triệt, nghiên cứu, đồng thời nhanh chóng chuyển hóa chủ trương thành những hành động cụ thể, phù hợp với không gian phát triển mới.

Thời gian qua, việc triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đã trở thành một nội dung xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của thành phố Quảng Ninh. Từ Nghị quyết số 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; đến các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, bảo đảm an ninh năng lượng, đổi mới giáo dục và đào tạo, những định hướng lớn của Trung ương đều được thành phố cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ gắn với thực tiễn.

Cách làm đó tạo nên một nền tảng quan trọng để thành phố Quảng Ninh tiếp tục tiếp cận và triển khai các nghị quyết mới của Trung ương trong năm 2026. Kinh nghiệm từ quá trình thực hiện 7 nghị quyết chiến lược cho thấy, ngoài quán triệt, triển khai, nghị quyết chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, gắn rõ trách nhiệm và được tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ.

Quang cảnh điểm cầu Quảng Ninh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 13/9.

Ngày 6/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước; ngày 7/1/2026 ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Chỉ hơn một tháng sau, ngày 25/2, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện hai nghị quyết được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại thành phố Quảng Ninh, các điểm cầu được kết nối, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên nghiên cứu đầy đủ những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Trung ương đặt ra.

Ngay sau quán triệt, thành phố Quảng Ninh bắt tay cụ thể hóa nghị quyết bằng những nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu phát triển thực tiễn. Sau khi Nghị quyết 79 được ban hành, Ban Thường vụ đã ban hành Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 26/2/2026 để tổ chức thực hiện. Các nhiệm vụ được đặt trong mối quan hệ với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phát huy hiệu quả nguồn lực nhà nước, đổi mới sáng tạo và tạo động lực tăng trưởng mới. Với Nghị quyết 80, thành phố cũng sớm cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 13/2/2026. Từ những định hướng lớn của Trung ương, thành phố xác định các nhiệm vụ phát triển văn hóa gắn với di sản, du lịch, dịch vụ, công nghiệp văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, qua đó từng bước đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển.

Đảng ủy Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Quảng Ninh tham dự hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cách làm này tiếp tục được triển khai khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị quyết được ban hành trong tháng 6, hội nghị toàn quốc quán triệt được tổ chức ngày 30/6. Với thành phố Quảng Ninh, yêu cầu nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, tăng liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước, chú trọng công nghệ, giá trị gia tăng và hiệu quả sử dụng nguồn lực được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với định hướng thu hút đầu tư của địa phương. Đặc biệt, không chờ đến khi các chương trình, kế hoạch hoàn thiện mới bắt đầu vào việc, thành phố đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện về quy hoạch, hạ tầng và không gian phát triển để tạo dư địa thu hút dòng vốn mới, lựa chọn những dự án có công nghệ, giá trị gia tăng và khả năng liên kết cao. Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 ngày 23/6 là một bước quan trọng, tạo nền tảng tổ chức lại không gian phát triển theo hướng đa cực, đa trung tâm, kết nối biển, biên giới, đô thị, công nghiệp, logistics, dịch vụ và di sản.

Sản xuất thiết bị điện tử thông minh tại Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng

Cùng với việc triển khai các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, thành phố Quảng Ninh cũng đang cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết có ý nghĩa định hướng xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ. Ngay sau Đại hội, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết được tổ chức rộng khắp; riêng hội nghị toàn quốc ngày 7/2 được kết nối tới 286 điểm cầu trên địa bàn Quảng Ninh. Từ những nội dung cốt lõi, những mục tiêu và đột phá chiến lược của Nghị quyết Đại hội XIV, thành phố tiếp tục rà soát, cụ thể hóa thành nhiệm vụ phát triển phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu của giai đoạn mới.

Nghị quyết Đại hội XIV không được triển khai tách rời với các nghị quyết chiến lược và những nghị quyết mới ban hành trong năm 2026. Các nghị quyết về khoa học, công nghệ, hội nhập quốc tế, kinh tế tư nhân, giáo dục và đào tạo, kinh tế nhà nước, văn hóa, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đổi mới mô hình phát triển, kinh tế biển, du lịch và tổ chức không gian phát triển đang tạo thành những định hướng cụ thể để Quảng Ninh triển khai các mục tiêu lớn của Nghị quyết Đại hội XIV. Cùng với không gian phát triển mới từ ngày 1/9, đây là những cơ sở quan trọng để thành phố xác định các động lực tăng trưởng, tổ chức lại nguồn lực và lựa chọn những nhiệm vụ có tính đột phá trong giai đoạn tới.

Theo đồng chí Quản Minh Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, với Quảng Ninh, việc triển khai nghị quyết phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định, đồng thời phân công rõ người, rõ việc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện. Thành phố cần tập trung những nhiệm vụ có tác động trực tiếp đến phát triển như phát triển kinh tế du lịch, kinh tế biển, tăng cường xuất nhập khẩu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông, logistics; đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và các giá trị văn hóa trong quá trình phát triển.

Đồng chí cũng yêu cầu việc thực hiện nghị quyết phải được theo dõi, đánh giá thường xuyên, tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm điểm theo từng quý để kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp. Mục tiêu cuối cùng là tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm phát triển kinh tế đi đôi với giữ gìn môi trường, văn hóa và những giá trị riêng của Quảng Ninh.

Từ cuối tháng 7 đến tháng 8/2026, Trung ương tiếp tục ban hành một loạt nghị quyết quan trọng, tạo thêm những định hướng lớn cho giai đoạn phát triển mới. Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV thông qua các nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; Chiến lược An ninh quốc gia. Sau đó, Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công tác tư tưởng, phát triển du lịch và phát triển các vùng, tổ chức không gian phát triển quốc gia.

Trong tháng 8/2026, thành phố Quảng Ninh đã cập nhật, đăng tải đầy đủ tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, giúp cán bộ, đảng viên tiếp cận sớm những nội dung mới. Ngày 13/8, Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 70-KH/ĐU về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sang tháng 9, việc học tập, quán triệt tiếp tục được triển khai từ thành phố đến cơ sở. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn nội dung nghị quyết với nhiệm vụ cụ thể của mình, từ đó xác định những việc cần làm và tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Nghị quyết được chuyển từ nội dung học tập thành công việc cụ thể ở từng cơ quan, đơn vị, địa bàn, tạo thêm một bước nối từ chủ trương của Trung ương đến thực tiễn của thành phố Quảng Ninh.

Tại cơ sở, tinh thần này được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Nghị quyết 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; Nghị quyết 25-NQ/TW về chiến lược công tác tư tưởng; Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch; Nghị quyết 27-NQ/TW về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia. Có nơi tổ chức điều tra dư luận xã hội để nắm bắt nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc triển khai Nghị quyết 24.

Các đại biểu ấn nút khởi công Dự án Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bạch Đằng II tại phường Liên Hòa.

Đáng chú ý, việc triển khai các nghị quyết mới diễn ra đúng thời điểm thành phố Quảng Ninh bước vào một không gian phát triển mới. Ngày 24/8, Quốc hội thông qua Nghị quyết về thành lập thành phố Quảng Ninh; nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Với diện tích 6.231,27km², dân số hơn 1,5 triệu người và 54 đơn vị hành chính cấp xã, thành phố có không gian phát triển rộng lớn, bao gồm các đô thị, vùng biển, đảo, biên giới, cửa khẩu, khu kinh tế, khu công nghiệp và hệ thống di sản.

Trong không gian ấy, nhiều nội dung của các nghị quyết mới có sự tương đồng trực tiếp với những bài toán thành phố đang giải quyết. Nghị quyết 19 đặt yêu cầu đổi mới mô hình phát triển gặp với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, mở rộng các động lực mới. Nghị quyết 20 về xây dựng quốc gia biển mạnh gặp với lợi thế và yêu cầu phát triển kinh tế biển, cảng biển, logistics, du lịch biển, nuôi biển và bảo vệ môi trường biển. Nghị quyết 26 về phát triển du lịch tạo thêm định hướng để thành phố nâng chất lượng sản phẩm, tăng giá trị gia tăng, phát triển du lịch xanh, thông minh và gắn với di sản. Nghị quyết 27 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia lại đặt ra yêu cầu rất sát với quá trình tổ chức không gian mới của thành phố Quảng Ninh. Những nghị quyết mới này đang được đặt vào đúng những vấn đề thành phố Quảng Ninh phải giải quyết trong chặng đường phát triển mới. Không gian rộng hơn mở thêm dư địa phát triển, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi cách tổ chức, điều hành và quản trị phải thay đổi, nhất là trong khai thác các lợi thế về biển, biên giới, đô thị, công nghiệp, dịch vụ và di sản.

Đảng viên Chi bộ khu phố Giếng Đáy 1 phát biểu đóng góp ý kiến tại buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

Thực tế cho thấy, yêu cầu Quảng Ninh đặt ra trong triển khai các nghị quyết của Trung ương đang chuyển mạnh từ “quán triệt” sang “tổ chức thực hiện và đo đếm kết quả”. Sau mỗi nghị quyết, việc cần làm không dừng ở tổ chức học tập, xây dựng chương trình, kế hoạch, mà phải hình thành một chu trình thực hiện khép kín, từ xác định nhiệm vụ, giao trách nhiệm, bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện đến kiểm tra, đánh giá và đo lường sản phẩm đầu ra. Cách làm này nhằm hạn chế tình trạng triển khai dàn trải, hình thức; mỗi nhiệm vụ phải có địa chỉ chịu trách nhiệm, có tiến độ thực hiện và có kết quả cụ thể để kiểm đếm. Yêu cầu đó càng rõ khi thành phố Quảng Ninh bước vào không gian phát triển mới. Quy mô lớn hơn, nhiều địa bàn và lợi thế phát triển được kết nối trong một chỉnh thể mới đặt ra yêu cầu không chỉ tổ chức lại nguồn lực, mà còn phải đổi mới cách điều hành, phối hợp và kiểm soát tiến độ. Từ các nghị quyết về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân, giáo dục và đào tạo đến những nghị quyết mới về mô hình phát triển, kinh tế biển, du lịch, tổ chức không gian phát triển, mỗi chủ trương đều cần được quy về những nhiệm vụ cụ thể của thành phố, những việc phải làm ngay và những kết quả phải đạt được. Khi trách nhiệm được giao đến từng cấp, từng ngành, từng địa bàn; tiến độ được theo dõi thường xuyên; kết quả được đánh giá bằng sản phẩm cụ thể, quá trình thực hiện nghị quyết sẽ có điểm bắt đầu, có mốc kiểm tra và có điểm đến rõ ràng. Những nhiệm vụ chậm tiến độ, những mục tiêu chưa đạt, những cơ chế chưa phù hợp cũng từ đó được nhận diện sớm để điều chỉnh, thay vì chờ đến cuối kỳ mới đánh giá.

Khi nghị quyết được gắn với đúng việc, đúng người, đúng nguồn lực và được kiểm đếm bằng kết quả, những định hướng lớn của Trung ương sẽ không chỉ mở ra yêu cầu mới mà còn trở thành nguồn lực và động lực mới để thành phố Quảng Ninh phát huy không gian phát triển mới, tạo những bước chuyển mới trong tăng trưởng và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Thực hiện: THÙY LINH

Trình bày: ĐỖ QUANG