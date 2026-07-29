Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tiếp nhà đầu tư Trung Quốc

Ngày 29/7, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, tiếp xã giao ông Thiện Trĩ Cương, Tổng Giám đốc Khối Hải ngoại, Tổng Công ty Công trình Kiến trúc Xây dựng Trung Quốc Cục 6 (Trung Quốc) cùng đoàn công tác đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Quảng Ninh.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tặng nhà đầu tư quà lưu niệm biểu tượng vịnh Hạ Long.

Tại buổi làm việc, ông Thiện Trĩ Cương đã giới thiệu khái quát về năng lực, kinh nghiệm của Tổng Công ty trong lĩnh vực đầu tư, thiết kế, thi công và quản lý vận hành các công trình hạ tầng quy mô lớn như đường sắt, đường sắt đô thị, cầu, hầm, cảng hàng không, hạ tầng đô thị và logistics.

Đại diện doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tìm hiểu chiến lược phát triển của Quảng Ninh, trao đổi về các dự án hạ tầng trọng điểm đang kêu gọi đầu tư, đồng thời nghiên cứu khả năng tham gia đầu tư, xây dựng các công trình giao thông, đặc biệt là các dự án đường sắt, cầu, hầm, logistics và phát triển đô thị. Từ đó, thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả, bền vững với tỉnh Quảng Ninh và các doanh nghiệp Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, bày tỏ vui mừng được đón ông Thiện Trĩ Cương cùng đoàn công tác. Đồng thời thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026 và những định hướng phát triển trong thời gian tới.

Đồng chí nhấn mạnh, Quảng Ninh đang tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, logistics, khu công nghiệp, khu kinh tế và hạ tầng đô thị; đẩy mạnh thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, tạo động lực tăng trưởng mới. Cùng với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, môi trường đầu tư thông thoáng và định hướng phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, Quảng Ninh luôn chào đón các nhà đầu tư chiến lược đến tìm hiểu, nghiên cứu và triển khai các dự án phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động cung cấp thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và tìm hiểu cơ hội đầu tư; tăng cường trao đổi, kết nối để thúc đẩy các nội dung hợp tác cụ thể trong thời gian tới, trên cơ sở bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên.