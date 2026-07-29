Phường Hà Tu: Huy động sức mạnh tổng hợp đảm bảo ATGT

Thời gian qua, phường Hà Tu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), góp phần hạn chế tai nạn và từng bước nâng cao ý thức tham gia giao thông của nhân dân.

Phường Hà Tu quản lý hệ thống giao thông gồm nhiều tuyến đường chính đô thị, đường gom và đường nội bộ kết nối các khu dân cư, trường học, trung tâm thương mại, doanh nghiệp. Đây cũng là địa bàn có mật độ xe tải, xe chuyên dụng phục vụ sản xuất lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT, nhất là vào giờ cao điểm. Xác định bảo đảm trật tự ATGT là nhiệm vụ thường xuyên, UBND phường đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, đưa nội dung này vào các cuộc giao ban tuần để đánh giá tình hình, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh.

Ông Vũ Đức Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Tu, cho biết: Vào giờ cao điểm, lực lượng công an và an ninh cơ sở (ANCS) được bố trí tại cổng các trường học, khu vực chùa Quang Nghiêm, Trung tâm thương mại Mega Market cùng các nút giao trên Quốc lộ 18A và những điểm có lưu lượng phương tiện lớn. Việc phân luồng, điều tiết giao thông thường xuyên đã góp phần giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn cổng trường.

Học sinh Trường TH và THCS Minh Khai nay là Trường TH và THCS Hà Tu tham gia hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về an toàn giao thông đầu năm học 2025-2026.

Cùng với điều tiết giao thông, phường tăng cường quản lý trật tự đô thị. Đội ANCS duy trì tuần tra hằng ngày trên các tuyến phố, khu vực kinh doanh để nhắc nhở các hộ dân, tiểu thương không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè. Những bất cập về hạ tầng giao thông cũng được rà soát, kiến nghị xử lý kịp thời. Địa phương đã lắp đặt bổ sung biển cấm dừng, đỗ xe trên các tuyến đường Tân Lập, Trịnh Văn Nghinh; bổ sung đèn tín hiệu cảnh báo tại khu vực ngã ba điểm giao giữa Quốc lộ 18A với đường bao biển. Đối với Quốc lộ 18A, phường phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát hệ thống biển báo tốc độ, phân luồng phương tiện và các điểm dừng, đỗ nhằm phù hợp với thực tế, hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm giao thông.

Phường Hà Tu đặc biệt chú trọng là quản lý hoạt động vận chuyển vật liệu phục vụ các dự án xây dựng. Các chủ đầu tư và đơn vị thi công phải xây dựng kế hoạch vận chuyển cụ thể, thông báo lộ trình, thời gian lưu thông và vị trí đổ thải. UBND phường cũng yêu cầu các doanh nghiệp thi công thực hiện nghiêm quy định về ATGT, không để xe quá tải; quá tốc độ hoặc lưu thông ngoài thời gian đã đăng ký; che chắn kín, không để đất đá rơi vãi, bố trí người cảnh giới tại các điểm giao cắt nhằm bảo đảm an toàn...

Công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, rộng khắp thông qua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Công an phường tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi dừng, đỗ, đón trả khách không đúng quy định tại khu vực trung tâm, khách sạn, điểm du lịch và các địa điểm thường xuyên phát sinh xe hợp đồng. Đồng thời, các doanh nghiệp vận tải được yêu cầu ký cam kết chấp hành pháp luật về ATGT, khám sức khỏe định kỳ cho lái xe và không sử dụng người điều khiển phương tiện dương tính với ma túy hoặc các chất cấm.

Công an phường Hà Tu kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tháng 6/2026. Ảnh: Công an phường Hà Tu cung cấp

Phường cũng duy trì mô hình bảo đảm ATGT tại các cổng trường vào giờ học sinh đến trường và tan học. Tổ Cảnh sát giao thông - Công an phường phối hợp với lực lượng ANCS, đoàn viên thanh niên, CCB, giáo viên và bảo vệ nhà trường tổ chức phân luồng, hướng dẫn phụ huynh đưa đón học sinh đúng nơi quy định, góp phần hạn chế ùn tắc.

Sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với các doanh nghiệp ngành Than được duy trì hiệu quả. Hằng năm, phường cùng Công ty CP Than Hà Tu và Công ty CP Than Núi Béo phối hợp bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ gìn trật tự ATGT tại các khu vực đơn vị quản lý. Xe đưa đón công nhân được yêu cầu chấp hành nghiêm quy định góp phần giảm áp lực giao thông trong giờ cao điểm.

Đóng góp tích cực vào kết quả chung là lực lượng 105 thành viên ANCS được phân công phụ trách từng địa bàn, ca trực cụ thể, thường xuyên phối hợp với công an phường nắm tình hình, hỗ trợ điều tiết giao thông tại các nút giao, cổng trường và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Nhiều cựu chiến binh cũng tích cực tham gia phân luồng giao thông, nhắc nhở phụ huynh đưa đón con em đúng quy định, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng cùng sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn phường Hà Tu đã đạt nhiều kết quả tích cực.