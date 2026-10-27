Quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo

Chiều 27/10, tại TP Quảng Ninh, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo và tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Chí Thành, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh. Cùng dự có lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương; lãnh đạo, cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị của 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Công tác dân tộc, công tác tôn giáo có vai trò, vị trí rất quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nguồn sức mạnh nội sinh to lớn của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh, phát biểu tại hội nghị.

Tại Quảng Ninh, công tác dân tộc, tôn giáo được thành phố quan tâm, xác định là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững của địa phương. Những năm qua, Quảng Ninh ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, tăng cường kết nối vùng; phát triển sản xuất, tạo sinh kế; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa và đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch vùng miền.

Cùng với chăm lo đời sống vật chất, thành phố luôn quan tâm bảo tồn, phát huy bản sắc và các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Đối với công tác tôn giáo, thành phố luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; quan tâm, tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật; thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe, quan tâm giải quyết những nguyện vọng chính đáng của chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo… Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng và phát triển thành phố, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các văn bản, chủ trương mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với vùng đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Hoa; công tác đối với Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo và các tín ngưỡng, tôn giáo mới; công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn mới.

Đồng thời, hội nghị quán triệt các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về triển khai các chủ trương mới của Trung ương về công tác dân tộc, tôn giáo.

Quang cảnh hội nghị.

Ngoài ra, Ban tổ chức triển khai các kết luận, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân tộc, tôn giáo giai đoạn mới; giới thiệu một số nội dung liên quan Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035.