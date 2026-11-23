Chiều 23/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị và trao quyết định nghỉ hưu đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV; các đồng chí thôi tham gia Ban Chỉ đạo 110 và Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định và chúc mừng các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cùng dự có các đồng chí: nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo 110 Trần Quốc Vượng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII, XIV; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương thông báo về các quyết định nghỉ hưu đối với cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/12/2026 đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV; các đồng chí cán bộ Ban Chỉ đạo 110 xử lý các vụ án, vụ việc; cán bộ thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định và chúc mừng các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng sáu đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo 110; Phan Đình Trạc, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Văn Nên, nguyên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Thành Long; Bùi Thanh Sơn; Nguyễn Chí Dũng; Trần Hồng Hà; Mai Văn Chính; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải; Trần Quang Phương; Vũ Hồng Thanh; Lê Minh Hoan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quyết định và chúc mừng các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng công tác ở các ban, cơ quan Đảng Trung ương, Quốc hội và Chính phủ. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Quyết định tặng hoa chúc mừng 15 đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng công tác tại các ban, cơ quan Đảng Trung ương, Quốc hội và Chính phủ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định tặng hoa chúc mừng 17 đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng là lãnh đạo các bộ, ngành trực thuộc Chính phủ và các địa phương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định và chúc mừng các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các bộ, ngành trực thuộc Chính phủ và các địa phương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tại hội nghị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao 5 Huân chương Độc lập hạng Nhất và 20 Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thay mặt các đồng chí được nghỉ chế độ phát biểu ý kiến, nguyên Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính trân trọng gửi lời tri ân, cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế và đặc biệt là những nơi mà các đồng chí đã học tập, nghiên cứu, cống hiến và trưởng thành.

“Suốt quá trình đó chúng tôi luôn kiên trì, kiên định theo Đảng. Và thời gian sau này vẫn tiếp tục theo con đường của Đảng, Bác Hồ đã chọn; nỗ lực trong phạm vi, điều kiện và thẩm quyền của mình đóng góp hết sức cho Đảng, đất nước và Nhân dân” - đồng chí Phạm Minh Chính chia sẻ.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt các đồng chí nhận quyết định phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bày tỏ phấn khởi với kết quả đột phá trong triển khai, cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng và xây dựng thể chế pháp luật của Nhà nước từ sau Đại hội XIV, theo đồng chí, đây là thời điểm, thời kỳ tăng tốc và bứt phá ở tất cả các lĩnh vực với kết quả rất rõ, lượng hóa được. Vai trò, vị thế của đất nước càng ngày càng được nâng lên, tinh thần đoàn kết càng ngày càng được củng cố và lòng tin của nhân dân càng ngày càng được tăng cường.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ bày tỏ tin tưởng sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa đất nước vượt qua khó khăn, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đồng chí được nhận những phần thưởng cao quý. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi đồng chí sau nhiều năm công tác, cống hiến; đồng thời là dịp để gặp gỡ, chia sẻ tình cảm, giữ gìn sự gắn bó giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Mỗi đồng chí nhận quyết định hôm nay có quá trình công tác, cương vị và những đóng góp khác nhau nhưng đều trải qua nhiều năm phấn đấu, rèn luyện, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao trọng trách. Trong những năm qua, đất nước ta đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách; có những vấn đề rất mới, rất phức tạp, chưa từng có tiền lệ. Trong bối cảnh đó, các đồng chí cũng đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định và thúc đẩy phát triển đất nước, chăm lo đời sống nhân dân, bảo vệ độc lập chủ quyền và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Những thành quả mà đất nước có được ngày hôm nay là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ, liên tục, có sự đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, trong đó có công sức, tâm huyết của các đồng chí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì tặng các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ghi nhận những đóng góp quan trọng và chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình và đồng chí, đồng đội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn, với kinh nghiệm, trí tuệ, sự từng trải và tâm huyết, các đồng chí tiếp tục quan tâm, theo dõi tình hình đất nước, chia sẻ những suy nghĩ, đóng góp những ý kiến chân thành, thẳng thắn, xây dựng đối với những công việc chung. Những ý kiến từ thực tiễn, những kinh nghiệm đã được đúc kết qua nhiều năm công tác rất đáng trân trọng. Đặc biệt đối với hai cuộc tổng kết chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991.

Thông tin một số nét chính về tình hình đất nước từ sau Đại hội lần thứ XIV đến nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã khẩn trương bắt tay vào nhiệm vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIV với tinh thần quyết tâm rất cao, nhiều công việc lớn được tiến hành đồng thời trên nhiều lĩnh vực. Năm 2026, Trung ương đã tổ chức 4 hội nghị, thông qua nhiều quyết sách quan trọng để cụ thể hóa những định hướng lớn của Đại hội, nhất là về đổi mới mô hình phát triển đất nước; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đổi mới hoàn thiện phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng; đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ; chiến lược an ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Lưu ý những khó khăn, thách thức đang đặt ra, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chúng ta không chủ quan trước những kết quả bước đầu, cũng không né tránh hạn chế, yếu kém. Điều quan trọng là phải nhìn đúng tình hình, xác định đúng việc, có quyết tâm và cách làm phù hợp để giải quyết từng vấn đề, tạo ra những chuyển biến thực chất để làm nền tảng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục nỗ lực đoàn kết, đổi mới, phát huy những thành quả đã đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân và từng bước hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm đề ra.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, dù ở cương vị nào, đang công tác hay đã nghỉ hưu nhưng vẫn luôn có chung tình cảm, trách nhiệm và mong muốn đất nước ngày càng phát triển, nhân dân ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Những năm tháng công tác có thể khép lại nhưng những tình cảm đồng chí, đồng đội, những kỷ niệm và những đóng góp cho đất nước sẽ còn mãi; luôn trân trọng và mong rằng mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục được gìn giữ, được vun đắp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ chính sách, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và đạo lý của Đảng đối với những người đã cống hiến nhiều năm cho sự nghiệp chung và đất nước.