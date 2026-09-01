Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố

Hôm nay, 1/9, Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh chính thức có hiệu lực, đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển của Quảng Ninh.

Một góc đô thị Quảng Ninh hôm nay. Ảnh: Đỗ Phương

Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của Quảng Ninh.

Theo Nghị quyết, Chính phủ, HĐND, UBND thành phố Quảng Ninh cùng các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện, sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo quy định; đồng thời bảo đảm ổn định đời sống nhân dân, duy trì hoạt động thông suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh “tỉnh Quảng Ninh” được đổi tên để hoạt động với tên gọi gắn với địa danh “thành phố Quảng Ninh”. Các văn bản, giấy tờ đã được ban hành, cấp trước thời điểm này mà còn hiệu lực hoặc còn thời hạn sử dụng vẫn tiếp tục được áp dụng cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi theo quy định.

Bên cạnh các chế độ, chính sách áp dụng đối với thành phố trực thuộc Trung ương, những cơ chế, chính sách đặc thù đối với Quảng Ninh trước đây tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố cho đến hết thời gian áp dụng hoặc đến khi có quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền.

Việc Nghị quyết số 36/2026/QH16 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9 không chỉ xác lập một dấu mốc mới về tổ chức hành chính, mà còn mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức không gian kinh tế - xã hội.

Trên nền tảng những thành tựu đã được tạo dựng trong chặng đường 40 năm đổi mới, thành phố Quảng Ninh bước vào giai đoạn mới với yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao hiệu lực quản trị, phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, lợi thế và sức sáng tạo của nhân dân, doanh nghiệp. Mục tiêu là xây dựng một thành phố hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc; trở thành cực tăng trưởng năng động của phía Bắc, trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao; đồng thời là địa bàn hòa bình, ổn định, hợp tác, hội nhập và một nơi đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư, đáng tự hào.