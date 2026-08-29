Phường Hạ Long tổ chức chương trình nghệ thuật “Tự hào thành phố Quảng Ninh”

Hòa chung không khí phấn khởi chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố và kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9, tối 29/8, phường Hạ Long tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tự hào thành phố Quảng Ninh”.

Chương trình nghệ thuật “Tự hào thành phố Quảng Ninh” đã mang đến những giai điệu hào hùng, sâu lắng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước.

Với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức thể hiện, chương trình nghệ thuật “Tự hào thành phố Quảng Ninh” đã mang đến những giai điệu hào hùng, sâu lắng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; khắc họa được vẻ đẹp, sức sống và những thành tựu đổi thay của Quảng Ninh trong chặng đường phát triển.

Tiết mục biểu về Quảng Ninh - vùng đất của “Kỷ luật và Đồng tâm”, của những người thợ mỏ kiên cường.

Tiết mục văn nghệ của các em thiếu nhi với những màn biểu diễn trong trẻo, vui tươi, góp phần tạo nên không khí sôi động cho chương trình.

Với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức thể hiện, chương trình mang đến không gian nghệ thuật sôi động, giàu cảm xúc, ca ngợi quê hương, đất nước và con người Quảng Ninh.

Đặc biệt, các tiết mục nghệ thuật được thể hiện bằng tinh thần trẻ trung, tươi mới, kết hợp giữa các loại hình ca, múa, nhạc và những màn trình diễn tập thể, tạo nên không khí vui tươi, sôi động, thu hút đông đảo người dân đến thưởng thức, cổ vũ.

Chương trình nghệ thuật “Tự hào thành phố Quảng Ninh” thu hút đông đảo người dân tới theo dõi.

Kết thúc chương trình, lãnh đạo, cán bộ phường Hạ Long chụp ảnh lưu niệm cùng người dân, nghệ sĩ và các em nhỏ, lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm vui và niềm tự hào về thành phố Quảng Ninh trong chặng đường phát triển mới.

Đây là hoạt động văn hóa, văn nghệ ý nghĩa, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Đồng thời, giúp tăng cường sự giao lưu, gắn kết, cùng lan tỏa niềm vui, niềm tự hào và sức sống mới về một thành phố Quảng Ninh phát triển giàu đẹp, hạnh phúc trong giai đoạn phát triển mới.