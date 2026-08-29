Phường Hạ Long tổ chức chương trình nghệ thuật “Tự hào thành phố Quảng Ninh”

Hòa chung không khí phấn khởi chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố và kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9, tối 29/8, phường Hạ Long tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tự hào thành phố Quảng Ninh”.
Với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức thể hiện, chương trình nghệ thuật “Tự hào thành phố Quảng Ninh” đã mang đến những giai điệu hào hùng, sâu lắng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; khắc họa được vẻ đẹp, sức sống và những thành tựu đổi thay của Quảng Ninh trong chặng đường phát triển.
Đặc biệt, các tiết mục nghệ thuật được thể hiện bằng tinh thần trẻ trung, tươi mới, kết hợp giữa các loại hình ca, múa, nhạc và những màn trình diễn tập thể, tạo nên không khí vui tươi, sôi động, thu hút đông đảo người dân đến thưởng thức, cổ vũ.
Đây là hoạt động văn hóa, văn nghệ ý nghĩa, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Đồng thời, giúp tăng cường sự giao lưu, gắn kết, cùng lan tỏa niềm vui, niềm tự hào và sức sống mới về một thành phố Quảng Ninh phát triển giàu đẹp, hạnh phúc trong giai đoạn phát triển mới.