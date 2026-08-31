Nhiều hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9 và thành phố Quảng Ninh

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026) và chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố, các xã, phường, đặc khu trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Người dân phường Cẩm Phả hào hứng tham gia các trò chơi dân gian tại “Phiên chợ quê phường Cẩm Phả”.

Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được triển khai đồng bộ tại các địa điểm trọng yếu, tại các cửa ngõ ra vào tỉnh, khu vực cửa khẩu, trung tâm hành chính, quảng trường, các tuyến đường chính, khu dân cư, trụ sở cơ quan, đơn vị và các thiết chế văn hóa. Toàn tỉnh đã treo hơn 400.000 cờ Đảng, cờ Tổ quốc; lắp đặt 500 pa nô, hơn 70 cụm cổ động tuyên truyền và hơn 160 màn hình LED, góp phần tạo diện mạo khang trang, trang trọng.

Nhiều địa phương tổ chức các chương trình mang đậm bản sắc văn hóa, đồng thời tạo thêm không gian vui chơi, giao lưu cho người dân. Phường Cẩm Phả tổ chức “Phiên chợ quê phường Cẩm Phả” với 22 gian hàng, mang đến không gian mua sắm, trải nghiệm sắc màu truyền thống. Phường Hạ Long tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề “Tự hào thành phố Quảng Ninh”; phường Cao Xanh tổ chức Giải pickleball “Khát vọng Quảng Ninh - Cup Cao Xanh 2026”.

Giải thể dục, thể thao, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Cô Tô tham gia, cổ vũ.

Tại đặc khu Cô Tô, không khí chào mừng Quốc khánh 2/9 và sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thể dục, thể thao, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia, cổ vũ. Cùng với đó, chương trình nghệ thuật “Dấu son lịch sử – Khát vọng Quảng Ninh” mang đến những tiết mục đặc sắc, góp phần lan tỏa niềm tự hào, khơi dậy khát vọng phát triển trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.

Tại xã Lương Minh, Chợ phiên Văn hóa vùng cao diễn ra sôi nổi, cùng với Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng hè năm 2026 và các chương trình giao lưu bóng đá, pickleball, bóng chuyền hơi giữa các thôn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Phường Móng Cái 2 tổ chức Giải bóng đá hữu nghị Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc), góp phần tăng cường giao lưu, củng cố tình đoàn kết giữa nhân dân hai địa phương biên giới. Tại phường Đông Triều, 100% khu phố đều tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi và văn nghệ chào mừng…

Phường Hạ Long tổ chức chương trình nghệ thuật “Tự hào thành phố Quảng Ninh”.

Đặc biệt, ngày 30/8, hầu hết các địa phương trong tỉnh đồng loạt tổ chức chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026, thu hút hơn 31.000 người tham gia, vượt quy mô dự kiến ban đầu. Hoạt động không chỉ lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe mà còn tạo nên không khí đoàn kết, phấn khởi, thể hiện niềm tự hào của người dân Quảng Ninh trong dịp Quốc khánh và chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố.

Chuỗi hoạt động được tổ chức rộng khắp đã góp phần đưa không khí Quốc khánh 2/9 đến từng khu dân cư, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trên toàn địa bàn, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khí thế mới trong nhân dân, hướng tới một Quảng Ninh - thành phố hiện đại, năng động và phát triển.