Quảng Ninh đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh vừa có Văn bản số 86/ĐĐBQH gửi Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem xét bổ sung tuyến cao tốc kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mô phỏng tuyến cao tốc kết nối với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội được tạo bởi AI.

Đề xuất nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, tăng cường liên kết vùng, phát huy hiệu quả các cực tăng trưởng; đồng thời bảo đảm đồng bộ với định hướng đầu tư Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang được Chính phủ trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 55km, điểm đầu tại nút giao Hạ Long Xanh (Km6+700 trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái), thuộc phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh; điểm cuối kết nối với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn TP Hải Phòng, thuộc phường Trần Nhân Tông. Tuyến đường được đề xuất đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc 6 làn xe, tốc độ thiết kế từ 100-120km/giờ. Tại điểm cuối dự kiến xây dựng nút giao kết nối trực tiếp với đường Vành đai 5 (CT.39). Song song với tuyến cao tốc, Quảng Ninh đang triển khai đầu tư hệ thống đường gom 4 làn xe hai bên tuyến và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Nhà ga đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đang được đầu tư xây dựng.

Đến nay, Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong phạm vi tuyến đề xuất, đồng thời dự kiến bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương để triển khai đầu tư khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Việc đầu tư tuyến đường sẽ góp phần phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia, tạo động lực phát triển mới cho Quảng Ninh và khu vực phía Bắc.

Việc bổ sung tuyến cao tốc này không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông quốc gia mà còn hình thành hành lang kết nối mới giữa Quảng Ninh, Hải Phòng và các địa phương trong Vùng Thủ đô Hà Nội. Qua đó, nâng cao năng lực vận tải, thúc đẩy phát triển công nghiệp, logistics, du lịch, dịch vụ; khai thác hiệu quả lợi thế của hệ thống cảng biển, sân bay, các khu kinh tế và các di sản, danh lam thắng cảnh của khu vực, đồng thời tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh và tạo dư địa phát triển bền vững cho vùng Đông Bắc trong giai đoạn mới.