Những tuyến đường đánh thức vùng cao

Những tuyến đường được đầu tư, nâng cấp đang từng bước mở rộng không gian phát triển ở các xã miền núi của thành phố Quảng Ninh. Không chỉ thuận lợi hơn cho đi lại, giao thương, những công trình giao thông còn tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, nâng cao sinh kế và đưa tiềm năng địa phương đến gần hơn với thị trường.

Mở lối giao thương, sản xuất

Tại trung tâm xã Quảng Tân, những tuyến đường rộng rãi, khang trang đang làm thay đổi rõ nét diện mạo vùng cao. Sau khi được chỉnh trang, nâng cấp, tuyến đường trục chính khu trung tâm xã đã tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, đồng thời mở thêm không gian phát triển kinh tế, dịch vụ; góp phần hoàn thiện kiến trúc, cảnh quan, khắc phục tình trạng ngập lụt cục bộ do hệ thống thoát nước xuống cấp và cải thiện môi trường sống cho người dân.

Tuyến đường trung tâm xã Quảng Tân được chỉnh trang, nâng cấp, góp phần hoàn thiện hạ tầng và diện mạo khu vực trung tâm xã.

Tại xóm Nà Hin, thôn Lỷ A Coỏng, xã Quảng Tân, việc cải tạo, nâng cấp đường tràn Nà Hin vào cuối năm 2025 đã khắc phục tình trạng giao thông chia cắt trong mùa mưa lũ, từng bước củng cố mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn.

Công trình dài 120m, tổng mức đầu tư 1,2 tỷ đồng. Tuy quy mô không lớn nhưng giá trị mang lại đối với người dân rất thiết thực.

Đường tràn Nà Hin được cải tạo, nâng cấp, góp phần khắc phục tình trạng chia cắt giao thông trong mùa mưa lũ.

Từ khi đường tràn được nâng cấp, việc đi lại của người dân trong thôn thuận lợi hơn. Đây cũng là tuyến đường kết nối thiết yếu, tạo thuận lợi cho học sinh đến trường và người dân trong sản xuất, sinh hoạt hằng ngày.

Theo chị Nguyễn Thị Đan Thùy, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lỷ A Coỏng, trước đây mỗi khi mưa lũ, thôn thường bị cô lập, việc đi lại của người dân, đặc biệt là học sinh, gặp nhiều khó khăn. Từ khi đường tràn được đầu tư, nâng cấp, học sinh đi học thuận tiện hơn; người dân đưa cây giống, vật tư vào chăm sóc rừng, đưa máy móc vào phục vụ sản xuất và thu hoạch, vận chuyển gỗ đến nơi tiêu thụ, qua đó giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Bà Voòng Si Múi, thôn Lỷ A Coỏng, cho biết, trước đây gia đình bán 6ha keo được 260 triệu đồng. Năm ngoái, khi đường sá thuận lợi hơn, gia đình bán 7ha keo được 520 triệu đồng.

Đường tràn Nà Hin giúp học sinh và người dân thôn Lỷ A Coỏng đi lại thuận lợi hơn.

Những thay đổi từ giao thông mang lại đang hiện hữu trong đời sống người dân thôn Lỷ A Coỏng. Những tuyến đường mới giúp mở rộng không gian sản xuất, sinh hoạt và kết nối; đồng thời hành trình mở lối cho vùng cao tiếp tục được nối dài tới những khu vực còn nhiều tiềm năng.

Công trình nâng cấp, mở rộng đường từ Nà Pá đi Tầm Làng, xã Quảng Tân được khởi công tháng 12/2025, dài hơn 2,7km, tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP Quảng Ninh hỗ trợ.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, đồng thời mở rộng kết nối tới những khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế và du lịch, trong đó có thác Bạch Vân - điểm đến có giá trị về cảnh quan, sinh thái của địa phương. Giao thông thuận lợi tạo điều kiện để du khách tiếp cận điểm đến và người dân tham gia các hoạt động dịch vụ, phát triển sinh kế từ những giá trị của quê hương.

Tuyến đường từ Nà Pá đi Tầm Làng đang được đẩy nhanh thi công, mở thêm không gian kết nối tới những khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch.

Để công trình sớm phát huy hiệu quả, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc và vật liệu. Anh Nguyễn Chí Tuệ, kỹ sư giám sát công trình, Công ty TNHH Ánh Dương, cho biết, đơn vị đặt mục tiêu bàn giao công trình vào cuối tháng 10/2026; đồng thời bố trí thêm máy móc, nhân sự và tăng thời gian làm việc để bảo đảm tiến độ.

Hạ tầng giao thông đang tạo nền tảng để Quảng Tân bứt phá. Để đáp ứng yêu cầu phát triển, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện kết nối, phù hợp với nhu cầu đi lại, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Ông Vũ Quốc Hưng, Chủ tịch UBND xã Quảng Tân, cho biết, trước đây địa phương có 31 thôn, bản; sau rà soát các đặc thù về văn hóa, phong tục tập quán, giao thông, thành phần dân tộc và điều kiện kinh tế - xã hội, đã sắp xếp còn 14 thôn, bản. Cùng với sắp xếp thôn, bản, địa phương phải tính toán hạ tầng giao thông để bảo đảm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tiếp tục lập danh mục các dự án giao thông kết nối giữa các thôn, bản và giữa vùng thấp với vùng cao.

Từ con đường đến sinh kế

Tại nhiều xã miền núi khác, hạ tầng giao thông cũng đang được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển của người dân.

Tại xã Điền Xá, tuyến đường qua thôn Hà Lâu sau khi được cải tạo, nâng cấp và mở rộng với mặt đường rộng rãi, khang trang giúp việc đi lại thuận tiện hơn, các khu dân cư và vùng sản xuất cũng được kết nối gần hơn.

Tuyến đường qua thôn Hà Lâu được cải tạo, nâng cấp, mở rộng, mang đến diện mạo mới cho khu dân cư.

Những tuyến đường được mở rộng đang tạo thêm điều kiện để giao thương, phát triển sản xuất và khai thác tốt hơn tiềm năng sẵn có. Từ nhu cầu đi lại hằng ngày, hạ tầng giao thông từng bước trở thành động lực thúc đẩy diện mạo nông thôn thay đổi, tạo nền tảng để người dân Điền Xá phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại thôn Hà Lâu, xã Điền Xá, gia đình chị Đặng Thị Minh duy trì đàn gà Tiên Yên khoảng 3.000 con mỗi năm. Giao thông thuận lợi giúp gia đình đưa thức ăn, vật tư vào khu chăn nuôi và vận chuyển đàn gà ra thị trường khi đến thời điểm xuất bán.

Chị Đặng Thị Minh cho biết, từ ngày đường được nâng cấp, việc chở gà và thức ăn chăn nuôi thuận lợi hơn nhiều. Nếu thời điểm được giá, với quy mô 3.000 con gà mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình có thể thu lãi khoảng 150 triệu đồng.

Từ những thay đổi trong sản xuất và đời sống của các hộ dân, diện mạo thôn Hà Lâu đang có những chuyển biến rõ nét. Đường đi thuận lợi giúp việc giao lưu, đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn.

Đường mở, việc chăn nuôi gà Tiên Yên của người dân Hà Lâu cũng thuận lợi hơn, từ đưa thức ăn vào đến vận chuyển sản phẩm ra thị trường.

Theo anh Tằng Dồng Và, Trưởng thôn Hà Lâu, xã Điền Xá, tuyến đường được nâng cấp cùng hệ thống đèn chiếu sáng giúp người dân, học sinh đi lại thuận tiện hơn, đồng thời tạo điều kiện phát triển chăn nuôi gà, trồng keo. Anh cho biết, một số hộ gia đình trong thôn đã mua được ô tô, xây nhà cao tầng.

Những đổi thay từ giao thông đang hiện hữu trong đời sống người dân Hà Lâu. Tại xã Điền Xá, nhiều công trình hạ tầng đang và sẽ tiếp tục được triển khai, từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối.

Chỉ riêng năm 2025, xã đầu tư 16 công trình, dự án, trong đó có 6 dự án giao thông, với tổng mức đầu tư khoảng 26,2 tỷ đồng. Năm 2026, xã triển khai 23 dự án, trong đó có 17 dự án giao thông, với tổng mức đầu tư khoảng 349,7 tỷ đồng. Quy mô đầu tư lớn đặt ra yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và hiệu quả công trình; địa phương đang tăng cường quản lý, giám sát trong quá trình triển khai.

Ông Phạm Ngọc Lợi, Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Điền Xá, cho biết, trong năm nay có 4 dự án dự kiến hoàn thiện, gồm cầu Nà Buống, cầu Khe Lẹ, đường Bắc Lù - Tân Lập giai đoạn 2 và đường Tiên Hải giai đoạn 1. Trung tâm đã yêu cầu các nhà thầu lập kế hoạch triển khai theo từng tuần, từng tháng để đẩy nhanh tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

Hạ tầng tạo nền tảng để phát triển bền vững

Những tuyến đường, cây cầu đang hiện hữu ở vùng cao là kết quả của nguồn lực đầu tư dành cho khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện chủ trương thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền, Quảng Ninh đã dành nguồn lực đầu tư cho khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, hạ tầng giao thông là một trong những nền tảng quan trọng để mở rộng kết nối, tạo động lực phát triển sản xuất và nâng cao đời sống người dân. Giai đoạn 2021-2025, Quảng Ninh ưu tiên bố trí trên 4.200 tỷ đồng vốn đầu tư công hỗ trợ trực tiếp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Mỗi công trình hoàn thành không chỉ giải quyết nhu cầu dân sinh trước mắt, mà còn tạo nền tảng cho sản xuất, thương mại, dịch vụ, du lịch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo thêm động lực để người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế. Hiệu quả ấy không chỉ thể hiện trong sản xuất, giao thương, mà còn hiện diện trong hành trình đến trường của học sinh vùng cao.

Các nhà thầu tập trung phương tiện, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án giao thông miền núi.

Thầy giáo Phạm Văn Tam, Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Hà Lâu, xã Điền Xá cho biết, giao thông được cải thiện giúp học sinh đạp xe đi học và về nhà trong ngày, phụ huynh yên tâm hơn. Nếu trước đây các em đi đến trường mất khoảng 30 phút thì nay thời gian rút xuống còn khoảng 10-15 phút, thuận lợi hơn cho việc học hai buổi trong ngày.

Từ những tuyến đường ở Quảng Tân, những cây cầu, đường tràn nối các thôn, bản, đến các tuyến đường đang được mở rộng tại Điền Xá và nhiều địa bàn vùng cao, miền núi của Quảng Ninh, hạ tầng giao thông đang từng bước mở rộng không gian phát triển, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, sản xuất và đưa sản phẩm đến thị trường.

Giá trị của những công trình ấy không chỉ nằm ở những cung đường được rút ngắn, mà còn mở ra những cơ hội phát triển sản xuất, tạo thêm sinh kế cho người dân. Từ những tuyến đường hôm nay, vùng miền núi Quảng Ninh đang có thêm nền tảng để phát triển bền vững.