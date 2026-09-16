Đón khách quốc tế bằng những trải nghiệm mới

Không chỉ tập trung tăng lượng khách, Quảng Ninh đang chuyển mạnh sang đa dạng hóa thị trường, ưu tiên dòng khách quốc tế có thời gian lưu trú và khả năng chi tiêu cao. Đây được xem là hướng đi quan trọng để nâng chất lượng và tạo dư địa tăng trưởng bền vững cho du lịch.

Đoàn famtrip Ấn Độ khảo sát dịch vụ du thuyền lưu trú cao cấp đầu tháng 9 vừa qua.

Với những du khách quốc tế đã nhiều lần đến Quảng Ninh, sức hấp dẫn của một điểm đến không thể chỉ được tạo nên từ cảnh quan vốn có. Để giữ chân và khuyến khích du khách quay trở lại, các doanh nghiệp đang tìm cách làm mới trải nghiệm, đưa văn hóa bản địa, đời sống ngư dân và những câu chuyện của vùng đất vào sản phẩm du lịch.

Một trong những hướng đi đó là phát triển các sản phẩm trải nghiệm có tính khác biệt. Thay vì chỉ tham quan những điểm đến quen thuộc trên vịnh Hạ Long, du khách có thể khám phá vịnh bằng thuyền ba vách – một hình thức di chuyển chậm rãi, gần gũi với mặt nước và đời sống làng chài. Hành trình được kết hợp với xe buýt 2 tầng khám phá thành phố, giúp du khách vừa trải nghiệm không gian biển, vừa có thêm góc nhìn về đời sống, cảnh quan và nhịp sống đô thị Hạ Long.

Chị Jenifer Strait, du khách Mỹ, chia sẻ: Điều tôi thích nhất là cảm giác rất gần gũi với thiên nhiên và cuộc sống của người dân nơi đây. Chuyến đi không quá dài nhưng mang lại một góc nhìn rất khác về Hạ Long. Tôi được ngắm cảnh, nghe những câu chuyện về cuộc sống trên biển và cảm nhận rõ hơn văn hóa địa phương.

Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm văn hóa ẩm thực trên thuyền ba vách.

Bên cạnh những sản phẩm trải nghiệm trên vịnh, Quảng Ninh đang làm mới hành trình khám phá bằng việc đưa văn hóa bản địa trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm của du khách. Tại Yên Tử, du khách có thể tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống; ở Cẩm Phả là chương trình nghệ thuật thực cảnh “Đi tìm Dấu Ngọc”; còn tại Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ, những mùa lúa chín, mùa hoa lau hay không gian lễ hội bản địa đang trở thành những điểm nhấn giàu sức hút đối với du khách quốc tế. Cách làm này giúp kéo dài hành trình, mở rộng không gian trải nghiệm và tạo thêm lý do để du khách trở lại Quảng Ninh.

Cùng với việc phát triển sản phẩm, Quảng Ninh đang chuyển mạnh từ xúc tiến du lịch theo diện rộng sang tiếp cận có trọng tâm đối với từng thị trường và phân khúc khách. Địa phương tăng cường hợp tác quốc tế, triển khai các bản ghi nhớ về văn hóa, thể thao và du lịch với các địa phương của Quảng Tây, Phúc Kiến (Trung Quốc), đồng thời mở rộng quan hệ với các đối tác quốc tế, qua đó từng bước hình thành mạng lưới xúc tiến và liên kết thị trường chuyên sâu hơn.

Trong nhóm thị trường mới, Ấn Độ đang được xác định là một dư địa giàu tiềm năng, nhất là với phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao và nhu cầu du lịch kết hợp sự kiện, hội nghị, đám cưới cao cấp. Đây cũng là một trong 4 thị trường khách quốc tế lớn nhất của Quảng Ninh. Đầu tháng 9/2026, ngành Du lịch tổ chức đoàn famtrip gồm 13 giám đốc các hãng lữ hành và sự kiện MICE hàng đầu của Ấn Độ khảo sát thực tế các sản phẩm, dịch vụ cao cấp như Du thuyền Catherine Cruise, Hilton Quang Hanh Onsen Resort, chương trình thực cảnh “Đi tìm Dấu Ngọc”, Vinpearl Resort & Spa Hạ Long... Việc đưa các đối tác trực tiếp đến trải nghiệm sản phẩm không chỉ tăng hiệu quả quảng bá, mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu thị trường và xây dựng những chương trình phù hợp hơn với từng nhóm khách.

Cùng với MICE, du lịch tàu biển tiếp tục mở ra dư địa lớn để gia tăng lượng khách quốc tế trong những tháng cuối năm. Sở hữu hệ thống cảng biển và kết nối giao thông ngày càng hoàn thiện, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đang trở thành điểm đến thường xuyên của nhiều hãng tàu quốc tế. Mới đây, siêu tàu Adora Magic City dài hơn 323m, tổng dung tích 135.500 GT, đưa gần 4.500 du khách quốc tế cập cảng an toàn, cho thấy năng lực tiếp nhận và tổ chức phục vụ các đoàn khách quy mô lớn của Quảng Ninh. Trong 7 tháng đầu năm 2026, cảng đã đón 45 chuyến tàu biển, bằng 122% so với cùng kỳ năm trước và dự kiến đạt khoảng 75 chuyến trong cả năm.

Đặc thù của khách tàu biển là thời gian lưu trú ngắn nhưng đa dạng về quốc tịch và nhu cầu trải nghiệm. Vì vậy, thay vì chỉ đưa khách đến những điểm tham quan quen thuộc, các doanh nghiệp lữ hành đang thiết kế những hành trình ngắn nhưng có độ sâu, kết hợp khám phá văn hóa, ẩm thực, tham quan Bảo tàng - Thư viện với các trung tâm du lịch Tuần Châu, Vân Đồn. Đặc biệt, việc kết nối hai Di sản thế giới là vịnh Hạ Long và quần thể Yên Tử đang mở ra những hành trình “Kết nối di sản”, giúp du khách có thể cảm nhận nhiều lớp giá trị của Quảng Ninh trong cùng một chuyến đi.

Những chuyển động từ sản phẩm đến thị trường đang từng bước tạo hiệu quả rõ nét. 8 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón gần 17,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt trên 3,6 triệu lượt; tổng thu du lịch khoảng 51.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Bước vào mùa Thu - Đông, địa phương tiếp tục triển khai các chương trình kích cầu, hoàn thiện hồ sơ Khu du lịch quốc gia Vân Đồn - Cô Tô, đồng thời phát triển kinh tế đêm và công nghiệp văn hóa nhằm gia tăng sức hấp dẫn và kéo dài thời gian lưu trú.

Mục tiêu quý IV/2026 đón 5,82 triệu lượt khách, tổng thu gần 19.500 tỷ đồng đang đặt ra yêu cầu tiếp tục khai thác hiệu quả các thị trường quốc tế, nhất là những phân khúc có khả năng chi tiêu cao. Từ mở rộng thị trường đến làm mới sản phẩm, từ MICE đến du lịch tàu biển, Quảng Ninh đang từng bước chuyển trọng tâm từ tăng lượng khách sang nâng giá trị mỗi chuyến đi, tạo thêm động lực cho tăng trưởng du lịch và củng cố vị thế điểm đến quốc tế.