Tạo động lực mới phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Ngày 19/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thị Mai Anh chủ trì cuộc làm việc với Hiệp hội Du lịch thành phố và một số doanh nghiệp dịch vụ du lịch, lữ hành trên địa bàn để trao đổi, tháo gỡ vướng mắc và đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quảng Ninh sở hữu tài nguyên du lịch đa dạng, đặc sắc cùng hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, tạo nền tảng để phát triển mạnh mẽ. Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị mở ra tư duy phát triển mới cho du lịch, Quảng Ninh cũng cần chuyển từ khai thác tài nguyên sang hình thành sản phẩm độc bản, tăng giá trị và từng bước định vị thương hiệu trên bản đồ du lịch quốc tế.

Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh đã đề xuất 10 nhóm giải pháp đột phá, 5 kiến nghị cụ thể, trọng tâm là tái định vị thương hiệu di sản Hạ Long – Yên Tử, hiện đại hóa hạ tầng số, phát triển kinh tế đêm và nâng tầm ẩm thực bản địa thành trải nghiệm văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thị Mai Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thị Mai Anh đề nghị các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp du lịch tăng cường phối hợp, chủ động xây dựng sản phẩm, chương trình xúc tiến phù hợp với từng thị trường. Cùng với đó là nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quảng bá, hoàn thiện hệ thống nhận diện, chỉ dẫn du lịch, giữ gìn uy tín điểm đến và xây dựng môi trường kinh doanh du lịch an toàn, văn minh, minh bạch.

Thành phố sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch làm cơ sở triển khai hiệu quả Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị; đồng thời tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp phát huy vai trò, qua đó nâng cao tỷ trọng đóng góp của du lịch, dịch vụ vào nền kinh tế.

Đại diện Hiệp hội du lịch Quảng Ninh đề xuất các giải pháp thúc đẩy du lịch.

Năm 2026, ngành Du lịch Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 23 triệu lượt du khách, tổng thu du lịch đạt trên 70.000 tỷ đồng. Dự kiến, 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón khoảng 18,8 triệu lượt du khách; trong đó khách quốc tế đạt 4,21 triệu lượt, khách lưu trú đạt 7,3 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng.