Khoảng 18,8 triệu lượt du khách đến Quảng Ninh 9 tháng năm 2026

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh dự kiến đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 4,21 triệu lượt, khách lưu trú ước đạt 7,3 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố tại Quảng trường 30/10 thu hút khoảng 100.000 người dân và du khách, tạo hiệu ứng truyền thông tích cực.

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, kích cầu, xúc tiến, quảng bá du lịch với quy mô đa dạng, góp phần tạo sản phẩm, nâng cao trải nghiệm và thu hút khách du lịch. Tiêu biểu như: Halo Bay Show, Chợ đêm VuiFest, các chương trình trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại phường Bãi Cháy...

Trong 9 tháng, Sở đã tham mưu, tổ chức 7 sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật cấp thành phố và cấp quốc gia; 14 sự kiện thể thao cấp quốc gia, quốc tế và 29 sự kiện thể thao cấp thành phố. Chuỗi hoạt động được tổ chức đa dạng, quy mô, góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách, tăng sức hút cho điểm đến, đồng thời tạo thêm các dòng khách đến Quảng Ninh.

Du khách tham quan, mua sắm tại hội chợ OCOP.

Công tác xúc tiến, quảng bá và phát triển thị trường tiếp tục được triển khai theo hướng mở rộng thị trường quốc tế, tăng cường liên kết với các địa phương, doanh nghiệp và đối tác trong, ngoài nước. Công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch được tăng cường góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách.

Trong quý IV, thành phố tập trung tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch có sức hút đối với du khách như Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026, Lễ hội Mùa Thu Yên Tử, Bình Liêu Then Festival, sự kiện văn hóa - nghệ thuật - du lịch Quảng Ninh - Quảng Tây, Triển lãm Đặc sản Vùng miền Sắc Thu Quảng Ninh 2026, Diễn đàn Du lịch Xanh Quảng Ninh...

Cùng với tổ chức sự kiện, thành phố định hướng gắn từng chương trình với các sản phẩm lưu trú, tham quan, ẩm thực, mua sắm, vui chơi, giải trí; phối hợp với doanh nghiệp lữ hành xây dựng và đưa ra thị trường các tour, gói dịch vụ ngay trước và trong thời gian diễn ra sự kiện. Qua đó, góp phần tạo không khí sôi động tại các điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách, từng bước chuyển sức hút từ sự kiện thành nguồn khách và doanh thu cho ngành Du lịch, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón 23 triệu lượt khách, tổng thu du lịch trên 70.000 tỷ đồng trong năm 2026.