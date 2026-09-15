Hình thành những không gian công nghiệp mới

Với 9 dự án đầu tư hạ tầng KCN đang được triển khai trên diện tích hơn 4.300ha, tổng vốn đăng ký khoảng 31.881 tỷ đồng và 220,34 triệu USD, Quảng Ninh đang hình thành thêm những không gian công nghiệp quy mô lớn, tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án thứ cấp và mở thêm động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới.



Các đồng chí lãnh đạo thành phố trao quyết định đầu tư cho chủ đầu tư KCN Green Bay Tech tại 2 phường Yên Tử và Uông Bí.

Cùng với các KCN đã hoàn thành đầu tư hạ tầng và đang phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển, Quảng Ninh đang tập trung triển khai thêm 9 dự án đầu tư hạ tầng KCN. Đây được xác định là hướng đi quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo quỹ đất có hạ tầng đồng bộ, sẵn sàng thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, có giá trị gia tăng và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu.

Trong số 9 dự án đang triển khai, KCN Bắc Tiền Phong và KCN Sông Khoai đã bước vào giai đoạn hoàn thiện hạ tầng, từng bước đưa quỹ đất công nghiệp vào khai thác và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. KCN Bắc Tiền Phong có quy mô khoảng 1.180ha, tổng vốn đầu tư 6.940 tỷ đồng. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành GPMB khoảng 895ha trên tổng số 1.143ha; hơn 648ha đã được giao, cho thuê đất. KCN đã thu hút 38 dự án thứ cấp, trong đó 36 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký khoảng 3,1 tỷ USD.

Tại KCN Sông Khoai, với quy mô 686,82ha, chủ đầu tư đã hoàn thành GPMB khoảng 459ha, giao và cho thuê 385ha. Đến nay KCN đã thu hút 25 dự án thứ cấp, tổng vốn đăng ký khoảng 3,35 tỷ USD. Những kết quả này cho thấy khi hạ tầng từng bước hoàn thiện, quỹ đất công nghiệp có thể nhanh chóng chuyển hóa thành năng lực thu hút đầu tư và tạo dư địa cho phát triển sản xuất.

Trong khi Bắc Tiền Phong và Sông Khoai đang từng bước đưa hạ tầng vào khai thác, 7 dự án còn lại mới chuyển sang giai đoạn triển khai đầu tư. Các KCN Đông Triều, An Hưng Quảng Ninh, Green Bay Tech, Đông Bắc sân bay, VB Quảng Yên, Bạch Đằng II và VSIP Quảng Ninh đều được khởi công trong tháng 8/2026. Việc đồng loạt khởi công các dự án cho thấy quá trình mở rộng không gian công nghiệp đang được đẩy nhanh, tạo thêm cơ sở để hình thành quỹ đất công nghiệp mới trên nhiều địa bàn.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai giữa các dự án còn có sự khác biệt đáng kể, nhất là về GPMB. KCN Đông Triều có quy mô 114,75ha, tổng vốn đầu tư 1.515,2 tỷ đồng. Dù mới khởi công, những dự án đã hoàn thành kiểm đếm toàn bộ diện tích đất quy hoạch và đã chi trả, GPMB được hơn 32,8ha, tương đương gần 30% diện tích. KCN An Hưng Quảng Ninh có quy mô 100,69ha, hiện đã bắt đầu triển khai GPMB, với khoảng 1,3ha được thực hiện.

Tại khu vực Quảng Yên, các KCN VB Quảng Yên, Bạch Đằng II và VSIP Quảng Ninh đã khởi công, song diện tích mặt bằng sạch còn khiêm tốn so với quy mô dự án. VB Quảng Yên đã hoàn thành GPMB 17,86ha; Bạch Đằng II đạt 1,54ha trên tổng diện tích 420,93ha; VSIP Quảng Ninh đạt 1,13ha trên quy mô 448,16ha. Riêng VSIP đặt mục tiêu trong năm 2026 bàn giao khoảng 200ha đất công nghiệp để triển khai các công trình hạ tầng đầu mối, đồng thời tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Trong khi đó, KCN Green Bay Tech và KCN Đông Bắc sân bay vẫn đang ở những bước đầu của quá trình triển khai, trong đó Green Bay Tech mới thực hiện san gạt khoảng 0,5ha. Đây là những dự án có quy mô lớn, cần tiếp tục tập trung tháo gỡ những vấn đề liên quan đến GPMB, hoàn thiện thủ tục và đầu tư hạ tầng để sớm hình thành quỹ đất công nghiệp thực tế.

Việc triển khai đồng loạt 9 dự án hạ tầng KCN đang mở rộng đáng kể không gian phát triển công nghiệp của Quảng Ninh. Tuy nhiên, để những dự án này thực sự trở thành động lực tăng trưởng, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành hạ tầng, mà còn phải rút ngắn thời gian tạo lập mặt bằng sạch, nâng chất lượng hạ tầng và dịch vụ trong KCN, qua đó tăng khả năng thu hút các dự án thứ cấp có công nghệ, giá trị gia tăng và sức lan tỏa cao.

KCN Bắc Tiền Phong đã thu hút 38 dự án thứ cấp, trong đó 36 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký khoảng 3,1 tỷ USD.

Cùng với mở rộng quy mô, Quảng Ninh đang chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang lựa chọn các dự án phù hợp định hướng phát triển xanh, hiện đại, có công nghệ và giá trị gia tăng cao. Việc hình thành các KCN mới không chỉ mở rộng năng lực sản xuất mà còn tạo điều kiện tăng liên kết giữa công nghiệp với logistics, cảng biển, dịch vụ và các không gian kinh tế khác.

Để đẩy nhanh tiến độ, thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, tháo gỡ từng điểm nghẽn, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý. Công tác GPMB được ưu tiên tại những vị trí có thể triển khai thi công ngay, nhất là các hạng mục hạ tầng đầu mối như trạm điện, cấp nước, xử lý nước thải và giao thông chính. Chủ đầu tư phải tập trung nguồn lực, phối hợp hoàn thiện thủ tục đất đai, vật liệu, thiết kế, đấu nối; mặt bằng bàn giao đến đâu tổ chức thi công đến đó.

Đẩy nhanh tiến độ ngay từ giai đoạn đầu sẽ giúp các KCN sớm hình thành quỹ đất và năng lực hạ tầng, qua đó nâng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư thứ cấp. Từ nền tảng của những KCN đã phát huy hiệu quả, hệ thống KCN mới sẽ từng bước hình thành không gian công nghiệp quy mô lớn, tạo thêm các cực tăng trưởng, nâng sức cạnh tranh và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng cao của thành phố.