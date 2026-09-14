Hiến đất mở đường, xây dựng khu dân cư văn minh

Hưởng ứng chủ trương nâng cao chất lượng đô thị, khu dân cư, người dân các địa phương trên địa bàn Quảng Ninh đã tích cực hiến đất mở đường, góp phần mở rộng giao thông, hoàn thiện hạ tầng và chỉnh trang khu dân cư theo hướng khang trang, văn minh.

Lãnh đạo khu phố An Biên, phường Đông Triều tuyên truyền, vận động người dân

﻿hiến đất mở rộng đường giao thông.

Tại khu phố An Biên, phường Đông Triều, 3 tuyến đường ngõ xóm với tổng chiều dài khoảng 1.700m đang được mở rộng, mặt đường sau khi hoàn thành rộng 5-5,5m, được đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, chiếu sáng. Để có mặt bằng thi công, 25 hộ dân đã tự nguyện hiến hơn 600m² đất, cùng hàng trăm mét tường rào.

Ông Đào Phi Hùng, người dân khu phố An Biên, cho biết: Gia đình tôi tự nguyện lùi cổng, tường rào vào hơn 1m, đồng thời tự bỏ kinh phí xây dựng lại. Đường được mở rộng không chỉ giúp người dân, nhất là người cao tuổi, trẻ em, đi lại thuận tiện, an toàn hơn, mà còn góp phần chỉnh trang khu dân cư. Vì vậy, gia đình tôi sẵn sàng hiến đất để công trình sớm được hoàn thành.

Theo ông Nguyễn Văn Viên, Bí thư Chi bộ, Khu trưởng khu phố An Biên, sau khi chi bộ ban hành nghị quyết, khu phố thành lập Ban Vận động, trực tiếp đến từng hộ bị ảnh hưởng để tuyên truyền, vận động và làm rõ lợi ích của công trình. Cách làm công khai, sát dân, lấy lợi ích của người dân làm trọng tâm đã tạo sự đồng thuận, với 100% hộ liên quan nhất trí bàn giao đất, tháo dỡ công trình để mở đường.

Từ những cách làm cụ thể, phong trào hiến đất xây dựng hạ tầng tiếp tục lan tỏa trên địa bàn phường Đông Triều. Năm 2025, có 276 hộ hiến 19.052m² đất; năm 2026, đã có 341 hộ hiến 14.501m² đất, đồng thời bàn giao 3.635m² vật kiến trúc và 326 cây lâu năm phục vụ thi công. Nhiều hộ còn tự nguyện đóng góp kinh phí, ngày công, tham gia tháo dỡ, chỉnh trang công trình, góp phần đẩy nhanh tiến độ và tạo diện mạo khang trang cho khu dân cư.

Người dân khu Yên Lâm, phường Đông Triều tự nguyện tháo dỡ công trình, hiến đất mở rộng đường giao thông.

Nguồn lực trong dân càng có ý nghĩa khi Đông Triều đang triển khai khối lượng lớn các công trình chỉnh trang đô thị. Năm 2025, phường triển khai 73 dự án, trong đó 32 dự án đã hoàn thành, 41 dự án thuộc kế hoạch năm 2026 tiếp tục được thực hiện, tập trung vào giao thông, thoát nước và chỉnh trang cảnh quan. Khi hoàn thành, các công trình không chỉ giải quyết những bất cập về giao thông, thoát nước tại các khu dân cư, mà còn từng bước kết nối và hoàn thiện hệ thống hạ tầng, tạo không gian sống thuận tiện, an toàn, khang trang hơn cho người dân. Qua đó, diện mạo đô thị Đông Triều tiếp tục được chỉnh trang đồng bộ.

Thực hiện Kế hoạch số 272/KH-UBND (ngày 21/10/2025) của UBND thành phố về xây dựng, nâng cao chất lượng đô thị, khu dân cư, phong trào hiến đất làm đường, cải tạo khu dân cư đã lan tỏa ở khắp các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố. Tại phường Hạ Long, trong 8 tháng năm 2026 đã triển khai 34 dự án đầu tư công, tập trung vào giao thông, xử lý ngập úng, điện chiếu sáng, cây xanh và các công trình công cộng. Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, sự đồng thuận của người dân đã góp phần tạo mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai; 130 hộ dân đã tự nguyện hiến hơn 3.500m² đất phục vụ chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng đô thị.

Thực tế cho thấy, giá trị của phong trào hiến đất không chỉ nằm ở những m2 đất được trao đi, mà lớn hơn là sự đồng thuận được tạo dựng từ cơ sở. Khi chủ trương được công khai, người dân được tham gia bàn bạc và thấy rõ lợi ích thiết thực, nguồn lực trong dân được khơi dậy, góp phần tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ và sớm đưa công trình vào phục vụ cộng đồng. Cùng với đó, sự tham gia trực tiếp của người dân cũng nâng cao trách nhiệm trong gìn giữ, sử dụng hiệu quả công trình, qua đó góp phần xây dựng những khu dân cư ngày càng khang trang, văn minh và bền vững.

