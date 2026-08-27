Quảng Ninh Let's go: Trải nghiệm của một nữ hướng dẫn viên du lịch Gen Z có gì thú vị?

Nghề hướng dẫn viên du lịch thường được nhìn thấy qua những chuyến đi, điểm đến và nụ cười của du khách. Nhưng phía sau mỗi hành trình là yêu cầu về kiến thức, sức bền, khả năng thích ứng và xử lý nhiều tình huống bất ngờ.

Hãy cùng gặp Hoài Linh – nữ hướng dẫn viên Gen Z đã làm quen với nghề từ khi còn học cấp 3. Từ những ngày đầu đi theo để quan sát đến khi trực tiếp dẫn đoàn, Hoài Linh chia sẻ trải nghiệm thực tế, những áp lực phía sau công việc và cách kiến thức văn hóa giúp người hướng dẫn viên kể câu chuyện về điểm đến sâu sắc hơn.