Ba Chẽ: Nỗ lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị 2026

Năm 2026, Đảng bộ xã Ba Chẽ huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động nắm chắc tình hình thực tiễn địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; quyết tâm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sau sắp xếp, kiện toàn, hiện Đảng bộ xã có 39 chi, đảng bộ trực thuộc.

Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của thành phố và nhiệm vụ công tác năm 2026 bảo đảm toàn diện trên các lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm; trong đó tập trung vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát; công tác nội chính, tư pháp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác chuyển đổi số. Cùng với đó là chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề quan trọng, phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Văn Lưu, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: ”Đảng bộ xã luôn xác định công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là điều kiện tiên quyết để bộ máy của địa phương hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, trong đó quan trọng nhất là giữ địa bàn ổn định để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, kinh doanh, xây dựng đời sống văn hóa; nâng cao chất lượng đời sống cả về vật chất và tinh thần”.

Thực hiện chủ trương về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố năm 2026, với sự triển khai quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, xã Ba Chẽ đã sắp xếp 38 thôn trên địa bàn thành 16 thôn. Trong quá trình sắp xếp, Đảng ủy xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt nghiêm túc chủ trương sắp xếp thôn trên địa bàn xã; đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc sắp xếp thôn; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn xã hội; kịp thời giải đáp những vấn đề nhân dân quan tâm; không để phát sinh những thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ; hoạt động sản xuất, kinh doanh duy trì ổn định; các nguồn lực đầu tư được huy động hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của xã. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Là địa phương có hơn 90% diện tích là rừng và đất rừng, Ba Chẽ xác định kinh tế lâm nghiệp là trọng tâm, gắn với phát triển vùng nguyên liệu quế, gỗ nguyên liệu và chế biến lâm sản. Trong 9 tháng đầu năm, diện tích trồng rừng tập trung trên địa bàn đạt 1.416,3 ha, bằng 108,3% kế hoạch năm; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 77.104m³, bằng 89,85% kế hoạch năm. Việc phát triển cây dược liệu và gỗ nguyên liệu tiếp tục được quan tâm, góp phần nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp và thu nhập của người dân.

Thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, xã đã đặt trọng tâm vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Thay vì chú trọng các loài cây sinh trưởng nhanh, giá trị kinh tế thấp, xã tập trung triển khai hướng đến các loài cây gỗ lớn có giá trị kinh tế cao và lâu dài như lim, lát, giổi và đặc biệt là cây bản địa; trong đó, cây quế - một sản phẩm đặc trưng của Ba Chẽ hiện đã có hơn 1.000 ha, cho sản lượng trung bình khoảng 50 tấn vỏ quế tươi mỗi năm.

Cây quế không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh bền vững.​​ Một trong những bước đi chiến lược và đột phá của Ba Chẽ là việc không ngừng mở rộng diện tích quế và chú trọng phát triển chuỗi giá trị từ khâu trồng, chăm sóc, khai thác đến chế biến và tiêu thụ.

Nhà máy thu mua cành, lá quế tận dụng, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Nằm trên địa bàn thôn Nam Kim xã Ba Chẽ, nhà máy chế biến các sản phẩm từ quế của Công ty TNHH MTV Quế Ba Chẽ có quy mô nhà xưởng 2ha, giá trị đầu tư giai đoạn 1 là 40 tỷ đồng; công suất chế biến mỗi năm khoảng trên 100 tấn tinh dầu quế, 240 tấn chế phẩm sinh học từ quế và 3.000 tấn vỏ quế khô. Đơn vị đã tổ chức thu mua lá và cành quế cho người dân địa phương. Đây là những sản phẩm trước đây người dân trồng quế đều cắt tỉa hằng năm để cây sinh trưởng và phát triển nhưng bỏ đi không đem lại giá trị kinh tế. Với giá thu mua có thời điểm lên đến 2,5 nghìn đồng mỗi kg cành, lá quế đã đem lại nguồn thu đáng kể cho người dân.

Bà Đặng Thúy Bình, thôn Nam Kim, xã Ba Chẽ phấn khởi cho biết: “Trước đây chưa có nhà máy quế, khi chăm sóc, tỉa cành, bà con chỉ vứt đi, chưa biết tận dụng lại. Bây giờ nhà máy thu mua cành, lá để sản xuất tinh dầu quế, bà con nhân dân chúng tôi tỉa cành, lá quế không phải vứt bỏ như trước kia, bán cho nhà máy mang lại thu nhập cao cho gia đình”.

Trong thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích bà con trồng quế theo quy trình hữu cơ, thực hiện các quy định để được cấp mã vùng trồng và được cấp chứng chỉ rừng để truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sản phẩm quế vào thị trường EU và Mỹ; tạo sinh kế bền vững cho người dân vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Qua đó, mở ra hướng đi mới cho ngành nông - lâm nghiệp của xã Ba Chẽ, khẳng định quyết tâm của địa phương trong việc khai thác hiệu quả tiềm năng từ rừng.

Cùng công tác phát triển kinh tế, công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn xã tiếp tục được triển khai nghiêm túc, bám sát quy định của pháp luật và kế hoạch vốn được giao. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là 225.541,643 triệu đồng, bố trí thực hiện 43 dự án, gồm 07 dự án hoàn thành, 06 dự án chuyển tiếp, 24 dự án khởi công mới, 01 dự án quy hoạch và 05 dự án chuẩn bị đầu tư. Giá trị giải ngân các nguồn vốn đảm bảo kế hoạch đề ra.

Một trong những nhiệm vụ khó trong thời gian qua đã được cấp ủy, chính quyền xã triển khai quyết liệt, đó là công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn. Thực hiện sự chỉ đạo của thành phố, xã đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, quyết định thành lập Tổ công tác phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 8 tập trung triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra. Tính đến nay đã thực hiện làm sạch 26.224/49.565 thửa đất trên địa bàn xã, đạt tỷ lệ khoảng 52,9%; rà soát bản đồ địa chính, các thửa đất, thực hiện việc đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn xã.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ tổ chức, công dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức sôi nổi; phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở duy trì hiệu quả.

Trong 9 tháng đầu năm, xã tổ chức 6 kỳ chợ phiên văn hóa vùng cao, thu hút trên 10.600 lượt người tham gia. Giáo dục và đào tạo tiếp tục được củng cố, duy trì vững chắc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, chất lượng khám, chữa bệnh từng bước nâng cao; 100% người dân có mặt trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026.

Bác sĩ Lâm Thu Hạnh, Giám đốc Trạm Y tế xã Ba Chẽ, cho biết: "Công tác khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí lần này không chỉ dừng lại ở việc phát hiện bệnh sớm. Quan trọng hơn, toàn bộ kết quả khám, xét nghiệm, siêu âm của từng người dân đều được cập nhật vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử và đồng bộ trực tiếp lên ứng dụng VNeID thông qua mã định danh Y tế".

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh mạng trên địa bàn được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng, vụ việc phức tạp. An ninh tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ổn định. Ban Chỉ huy Quân sự xã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động luyện tập các phương án bảo vệ địa bàn, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp nắm chắc tình hình, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và thông tin liên lạc thông suốt.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, những kết quả đã đạt được của xã Ba Chẽ trong thời gian qua không chỉ góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố, mà còn là nguồn động viên lớn, tạo đà để xã miền núi hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2026; tiếp tục vươn lên, phát triển nhanh và bền vững trong các năm tiếp theo.