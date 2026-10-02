Chiều 2/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiều 2/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 1/12/2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ý kiến trao đổi tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức xã hội, đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên, chuyên gia và toàn xã hội trong phát triển thể dục, thể thao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Nghị quyết số 08-NQ/TW tạo cơ sở chính trị quan trọng để thể dục, thể thao có bước phát triển trong 15 năm qua. Kết luận số 70-KL/TW tiếp tục xác định những định hướng quan trọng cho phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương phải hành động với tinh thần coi sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận quan trọng của sức mạnh quốc gia; phát triển thể dục, thể thao là một trong những phương thức quan trọng để xây dựng nền tảng đó.

Thể thao học đường cần được đặc biệt chú trọng; rà soát điều kiện sân bãi, thiết bị, đội ngũ giáo viên, đồng thời nghiên cứu cơ chế sử dụng chung các thiết chế thể thao công ngoài giờ học. Đối với các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư mới, không gian vận động cần được tính đến trong quy hoạch như một bộ phận của chất lượng sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số về thể lực, mức độ vận động, khả năng tiếp cận thể dục, thể thao, trước hết đối với trẻ em, học sinh, người lao động và người cao tuổi; làm rõ nhóm dân cư nào đang thiếu vận động, địa bàn nào thiếu điều kiện tập luyện, những yếu tố nào đang cản trở người dân duy trì vận động thường xuyên.

Đối với thể thao thành tích cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, cần thay đổi cách đầu tư, tập trung có trọng điểm và phát triển tài năng theo một chu trình dài hạn; hình thành một chuỗi phát hiện, phát triển tài năng liên tục từ trường học, địa phương, cơ sở đào tạo đến đội tuyển quốc gia, trong đó mỗi khâu phải gắn với khâu tiếp theo và có trách nhiệm về chất lượng đầu ra. Rà soát cơ chế quản lý vận động viên, đội tuyển quốc gia; xác định mục tiêu thành tích, kế hoạch thi đấu, điều kiện huấn luyện, nguồn lực thực hiện; đồng thời đưa khoa học, công nghệ và dữ liệu trở thành nền tảng của đào tạo, quản lý, phát triển thể thao. Kết nối bệnh viện, Trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở huấn luyện và chuyên gia thành mạng lưới khoa học, y học, dinh dưỡng, phục hồi thể thao.

Nhấn mạnh vấn đề phát triển kinh tế thể thao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đổi mới mạnh mẽ cách huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực xã hội; nghiên cứu, phát triển kinh tế thể thao Việt Nam theo hướng hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Thay đổi tư duy đầu tư cơ sở vật chất theo hướng từ “Nhà nước xây dựng và Nhà nước vận hành” sang “Nhà nước kiến tạo, xã hội đầu tư, thị trường vận hành và Nhà nước giám sát”, mục tiêu là quốc gia phải huy động được hệ thống thiết chế thể thao tốt nhất.

Công trình nào khu vực tư nhân có thể đầu tư, vận hành tốt thì phải tạo điều kiện để tư nhân tham gia. Rà soát, đánh giá lại mô hình hoạt động của các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia, nhất là những liên đoàn quản lý các môn thể thao trọng điểm; thực hiện phân loại, đánh giá hằng năm năng lực của từng liên đoàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu rà soát toàn bộ các nhiệm vụ đã được đặt ra trong Nghị quyết số 08-NQ/TW, Kết luận số 70-KL/TW và các chiến lược, chương trình liên quan; phân loại việc đã hoàn thành, việc chậm nhưng còn trong thẩm quyền xử lý và việc vượt thẩm quyền cần kiến nghị cấp có thẩm quyền. Hình thành phương thức theo dõi và đánh giá thường xuyên đối với những nhiệm vụ trọng tâm, không chờ đến cuối kỳ mới tổng kết. Phải tạo ra những thay đổi có thể nhìn thấy, đo được; nguồn lực của Nhà nước và xã hội được sử dụng hiệu quả; người dân khỏe hơn, thế hệ trẻ có thể lực tốt hơn, thể thao Việt Nam từng bước nâng cao thành tích, khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục và thế giới.