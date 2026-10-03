Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Thị Minh Thanh dự sinh hoạt Chi bộ khu phố 6, phường Hà Tu

Sáng 3/10, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, dự buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Khu phố 6, Đảng bộ phường Hà Tu.

Khu phố 6 được hình thành trên cơ sở khu phố Hà Tu 3 và Hà Tu 4, hoạt động theo địa bàn mới từ ngày 1/7/2026. Chi bộ hiện có 141 đảng viên, trong đó 139 đảng viên chính thức, 2 đảng viên dự bị.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ Khu phố 6.

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ Khu phố 6 đã thông tin tình hình thời sự, những chủ trương, định hướng mới; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 và thảo luận nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Các đảng viên tập trung trao đổi những vấn đề gắn trực tiếp với địa bàn dân cư, đời sống nhân dân; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào, xây dựng khu phố văn minh, an toàn.

Đại diện đảng viên phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chúc mừng Chi bộ Khu phố 6 đã hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu 9 tháng đề ra; đánh giá buổi sinh hoạt được tổ chức nghiêm túc, thiết thực, có sự tham gia đông đủ của đảng viên.

Đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, bên cạnh duy trì nghiêm túc sinh hoạt thường kỳ cần lựa chọn những vấn đề sát thực tiễn để tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề thiết thực, hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tham gia thực hiện các phong trào, nhiệm vụ tại khu dân cư.

Các đảng viên tham dự buổi sinh hoạt Chi bộ Khu phố 6.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh đề nghị khu phố tiếp tục phát huy hiệu quả nhà văn hóa số; phấn đấu xây dựng khu phố không có ma túy, trong đó đảng viên phải thực sự là lực lượng nòng cốt, chủ động nắm tình hình, phát hiện, giáo dục, phòng ngừa và đề xuất các giải pháp phù hợp, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh tại khu dân cư.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trao đổi với các đảng viên bên lề buổi sinh hoạt Chi bộ Khu phố 6.

Trao đổi về một số vấn đề đảng viên phản ánh, kiến nghị tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu Đảng ủy, UBND phường Hà Tu rà soát, đánh giá tổng thể từng nội dung, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người dân, qua đó từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.