Tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

Từ ngày 26/8, cùng với Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc, CSGT Quảng Ninh triển khai tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Đợt cao điểm được thực hiện trong một tháng nhằm tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, chủ động phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải.

Phòng CSGT (Công an tỉnh) đồng loạt triển khai lực lượng tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải trên toàn địa bàn từ sáng 26/8.

Thời điểm này, Quảng Ninh diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội quan trọng, nhất là dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, chuỗi hoạt động chào mừng thành phố Quảng Ninh và Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường... nhu cầu đi lại của người dân và du khách gia tăng.

Trong đợt tổng kiểm tra, lực lượng CSGT tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các phương tiện chở khách có thu tiền nhưng không đăng ký kinh doanh vận tải, hoạt động trá hình, sai quy định; xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm.

Nhiều phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ tại cung đường cong, cua đèo dốc đã được Đội CSGT Đường bộ số 3, Phòng CSGT phát hiện, xử lý trong ngày đầu ra quân.

Cán bộ Đội CSGT Đường bộ số 2 hướng dẫn tài xế xuất trình giấy tờ trên môi trường điện tử.

Cán bộ đội CSGT Đường bộ số 1 kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế xe khách liên tỉnh.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, khi phát hiện vi phạm liên quan đến trách nhiệm của đơn vị vận tải, lực lượng CSGT kiến nghị, phối hợp với đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý doanh nghiệp, chủ xe theo quy định. Trọng tâm kiểm tra là các hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, phần đường, làn đường...

Trong ngày đầu ra quân, nhiều trường hợp vi phạm đã được phát hiện.