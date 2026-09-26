Giao lưu văn nghệ hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam

Sáng 26/9, Hội Người cao tuổi phường Đông Triều tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh, kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10 (1991-2026), hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam.

Chương trình thu hút 11 đội tham gia biểu diễn các tiết mục.

Chương trình có sự tham gia của 11 đội đại diện cho chi hội người cao tuổi tại các khu phố, với 19 tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện sâu sắc tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng quê hương, xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Chương trình giao lưu văn nghệ là hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí, lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước; thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả; xây dựng đời sống văn hoá tinh thần cho người cao tuổi tích cực sống vui, sống khoẻ, góp sức xây dựng quê hương.

Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường được tặng quà.

Nhân dịp này, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đông Triều được các nhà hảo tâm tặng nhiều phần quà ý nghĩa.