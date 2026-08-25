Tài xế bị phạt 35 triệu đồng vì quay đầu ô tô trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Ngày 25/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 1 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với anh N.T.L. (sinh năm 1996), do có hành vi điều khiển ô tô quay đầu trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo Cục CSGT, ngày 23/8, Cục CSGT nhận được phản ánh của người dân về việc phát hiện tài xế điều khiển ô tô mang BKS 88C-112.xx thực hiện hành vi quay đầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Sau khi nhận được thông tin, Đội 1 đã vào cuộc làm rõ vụ việc. Qua xác minh, cảnh sát xác định anh N.T.L. là người điều khiển chiếc ô tô nêu trên và thực hiện hành vi vi phạm. Ngày 24/8, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt với anh L. Với vi phạm trên, anh L. sẽ bị phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT khuyến cáo, người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên đường cao tốc phải tuyệt đối tuân thủ quy tắc giao thông, không quay đầu, đi ngược chiều hoặc thực hiện các thao tác điều khiển phương tiện trái quy định.