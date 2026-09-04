Tiếp tục nghiên cứu, ban hành chính sách nâng cao chất lượng đời sống nhân dân

Ngày 4/9, Thường trực Thành ủy họp giao ban để nghe báo cáo tình hình nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên địa bàn thành phố; các nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trong thời gian tới cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố chủ trì.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, kết luận cuộc họp.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 diễn ra trong thời điểm đặc biệt có ý nghĩa lịch sử, gắn với dấu mốc Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố từ ngày 1/9. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Thành ủy, HĐND thành phố, sự điều hành chủ động, linh hoạt của UBND thành phố và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các hoạt động trong dịp nghỉ lễ được tổ chức an toàn, sôi động, quy mô lớn, có sức lan tỏa cao, tạo không khí phấn khởi, tự hào trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và du khách; đồng thời khẳng định hình ảnh thành phố Quảng Ninh năng động, hiện đại, giàu bản sắc, bước vào không gian phát triển và vị thế mới.

Chuỗi sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, du lịch chào mừng thành lập thành phố được tổ chức rộng khắp, trong đó chương trình nghệ thuật đặc biệt "Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai" thu hút khoảng 100.000 khán giả trực tiếp và xác lập Kỷ lục Việt Nam. Các hoạt động văn hóa, thể thao, trình diễn công nghệ, không gian ẩm thực, OCOP và các sản phẩm du lịch mới tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Hoạt động du lịch tăng trưởng tích cực với 568.000 lượt khách, bằng 160% cùng kỳ; tổng thu du lịch ước đạt 1.800 tỷ đồng, bằng 184% cùng kỳ, cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến Quảng Ninh và hiệu quả rõ nét của chuỗi hoạt động kích cầu, quảng bá trong dịp lễ.

Đặc biệt, trong những ngày đầu chuyển sang mô hình thành phố, các điều kiện cơ bản, thiết yếu phục vụ hoạt động của bộ máy thành phố Quảng Ninh từ ngày 1/9 được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và tổ chức thực hiện đồng bộ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động chuyển đổi tên gọi, con dấu, biển hiệu, tài khoản, chứng thư số, hệ thống thông tin, dữ liệu và các điều kiện phục vụ hoạt động của bộ máy. Việc chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công cơ bản được duy trì liên tục, không để xảy ra gián đoạn lớn hoặc khoảng trống trong quản lý nhà nước. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản ổn định.

Đến nay, không ghi nhận tình trạng gián đoạn trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp do chuyển đổi mô hình từ tỉnh Quảng Ninh sang thành phố Quảng Ninh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động rà soát và tổ chức thực hiện 100% các nhiệm vụ; đồng thời tiếp tục triển khai các nhóm nhiệm vụ sau ngày 1/9/2026 theo đúng quy định và Kế hoạch số 403/KH-UBND ngày 29/8/2026 của UBND thành phố. Đây là kết quả quan trọng, bước đầu khẳng định sự chủ động, kỹ lưỡng trong công tác chuẩn bị và khả năng thích ứng nhanh của bộ máy chính quyền thành phố trong giai đoạn chuyển đổi.

Chỉ đạo nội dung này, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, nhấn mạnh: Những thành quả tự hào mà thành phố Quảng Ninh đạt được ngày hôm nay là kết tinh của tinh thần cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn thành phố. Đồng thời biểu dương, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để Quảng Ninh trở thành thành phố, nhất là trong thời gian từ đầu năm 2026 đến nay. Bên cạnh đó, chuỗi sự kiện chào mừng thành lập thành phố cũng được tổ chức thành công trên mọi phương diện. Qua đó, thể hiện sự bài bản, khoa học, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Để động viên các tập thể, cá nhân có đóng góp nổi bật, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổng kết, đánh giá kết quả; đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố đòi hỏi phải tư duy mới, tầm nhìn mới và triết lý phát triển mới; trong đó mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phát triển, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và phát huy tốt hơn các nguồn lực cho phát triển.

Trên tinh thần đó, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Về các nhiệm vụ phát triển kinh tế, tiếp tục tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án đầu tư, nhất là đối với các dự án đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của thành phố; ưu tiên các dự án công nghệ cao và những lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, đất đai và hạ tầng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu chuẩn bị chu đáo ngày khai giảng năm học mới gắn với việc triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tăng cường kiểm tra, quản lý an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Trung thu; cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh du lịch.

Cùng ngày, Thường trực Thành ủy cũng cho ý kiến nhiệm vụ công tác tuần và một số nội dung quan trọng khác.