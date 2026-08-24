Tạo môi trường thuận lợi để các chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đóng góp cho đất nước

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi tới hai Giáo sư lời thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp; khẳng định trân trọng tình cảm, những cống hiến, đóng góp quý báu, tâm huyết, trách nhiệm của hai Giáo sư đối với quê hương, đất nước, nhất là cho sự nghiệp phát triển khoa học, giáo dục, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn trân trọng, cầu thị, lắng nghe các ý kiến, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chính sách có liên quan và tạo môi trường thuận lợi để các chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đóng góp cho đất nước.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Cũng tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ đã lắng nghe, trao đổi về những đề xuất của hai Giáo sư; giao Bộ Khoa học và Công nghệ làm đầu mối, cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương xử lý, giải quyết nhanh nhất, triệt để các kiến nghị, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện tốt nhất cho Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành phát triển tốt hơn nữa trong thời gian tới, đồng thời để những tâm huyết, trí tuệ và đóng góp của hai Giáo sư tiếp tục được phát huy, góp phần cho sự nghiệp chung, đặc biệt là trong thúc đẩy khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Bày tỏ vui mừng được gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng, Giáo sư Trần Thanh Vân cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng Chính phủ; đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhất là trong việc lắng nghe các ý kiến, xây dựng và hoàn thiện thể chế, đặc biệt là việc Bộ Chính trị đã nhanh chóng ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lãnh đạo một số bộ, ngành Việt Nam tham dự buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Thông báo về những hoạt động nổi bật thời gian qua của Trung tâm ICISE, Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) trực thuộc ICISE và Quỹ học bổng Odon-Vallet, Giáo sư Trần Thanh Vân nhấn mạnh các kiến nghị, đề xuất được đưa ra trên cơ sở lòng tin và tinh thần hợp tác. Giáo sư đề nghị các cơ quan tiếp tục hỗ trợ để Trung tâm, Viện và cá nhân Giáo sư có các hoạt động hiệu quả hơn, nhất là kết nối các nhà khoa học quốc tế, tổ chức các sự kiện khoa học, hỗ trợ các tài năng khoa học trẻ.

Giáo sư cho biết, các tổ chức khoa học công nghệ mong muốn được quản lý và hỗ trợ trên cơ sở phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hoạt động theo pháp luật và đánh giá dựa trên kết quả đầu ra để có những thành công lớn hơn, góp phần phát triển đất nước.

* Giáo sư Jean Trần Thanh Vân (sinh năm 1936) là nhà vật lý lý thuyết danh tiếng người Pháp gốc Việt, có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng vật lý thế giới. Giáo sư Lê Kim Ngọc, phu nhân của Giáo sư Trần Thanh Vân, sinh năm 1934, tại Vĩnh Long, là một nhà sinh học phân tử thực vật hàng đầu.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn tạo môi trường thuận lợi để các chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đóng góp cho đất nước. (Ảnh: THANH GIANG)

Không chỉ nổi bật trong lĩnh vực học thuật, hai Giáo sư còn dành tâm huyết cho hoạt động từ thiện và giáo dục. Hai Giáo sư sáng lập Hội Aide à l’Enfance du Vietnam (năm 1970), góp phần xây dựng Làng trẻ SOS tại Việt Nam; là khởi xướng viên của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành tại Quy Nhơn (năm 2008).

Từ năm 1993, Hội Khoa học “Gặp gỡ Việt Nam” đã tổ chức các chuỗi hội nghị khoa học quốc tế “Gặp gỡ Việt Nam”, làm cầu nối giao lưu khoa học giữa cộng đồng khoa học Việt Nam và quốc tế, tài trợ các lớp học nhằm đạo tạo nguồn nhân lực khoa học chuyên sâu cho Việt Nam. Tính đến năm 2024, Hội đã trao hơn 55.000 suất học bổng thuộc Quỹ Odon-Vallet với số tiền gần 500 tỷ đồng cho các học sinh, sinh viên xuất sắc của Việt Nam.

ICISE đã trở thành một địa chỉ khoa học uy tín, có sức lan tỏa trong nước và quốc tế. Tính đến tháng 12/2024, Trung tâm đã tổ chức hơn 120 hội nghị khoa học quốc tế và 40 trường học chuyên đề, thu hút hơn 16.500 nhà khoa học từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 18 giáo sư đoạt giải Nobel cùng nhiều nhà khoa học đoạt các giải thưởng uy tín khác.

Từ ý tưởng của Giáo sư Jerome Friedman (nhà khoa học đoạt Giải Nobel Vật lý năm 1990), Hội khoa học Gặp gỡ Việt Nam đã chủ động thành lập Viện IFIRSE trực thuộc Trung tâm ICISE. Từ năm 2017 đến 2020, IFIRSE liên tục nằm trong top 5 cơ sở nghiên cứu hàng đầu Việt Nam theo bảng xếp hạng Nature Index. Đặc biệt, vào tháng 4/2020, công trình của nhóm Neutrino do IFIRSE chủ trì đã được đăng trên tạp chí Nature, lần đầu tiên đưa một nhóm nghiên cứu trong nước trở thành đồng tác giả của một công bố khoa học đỉnh cao toàn cầu.

Giáo sư Trần Thanh Vân được Chủ tịch nước Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị năm 2015. Năm 2025, Tổng thống Pháp đã thăng cấp Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh lên hạng Sĩ quan với hai Giáo sư - sự ghi nhận cao nhất mà nước Pháp dành tặng cho hai Giáo sư vì những đóng góp to lớn cả trong khoa học và tình hữu nghị hai nước Việt-Pháp.