Tàu hỏa va chạm xe máy làm 1 người chết

Lúc 9 giờ 40 ngày 25-10, tàu hỏa (tàu hàng) mang số hiệu HH15 di chuyển đến Km323+890 khu gian Vinh – Yên Xuân (thuộc địa phận xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) đã va chạm với xe máy BKS 37N1-600.9x đang băng qua lối đi dân sinh tự mở.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, người phụ nữ điều khiển xe máy văng ra xa rồi rơi xuống ruộng, tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, lái tàu và trưởng tàu đã cho dừng tàu và phối hợp với các nhân viên đường sắt ở mặt đất để đưa nạn nhân lên bờ. Nguyên nhân vụ tai nạn cũng như danh tính nạn nhân đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.