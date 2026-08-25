Thanh âm Vùng mỏ: Người đi qua những dấu mốc Quảng Ninh

Ở tuổi 91, ông Đàm Hiển, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh, đã chứng kiến nhiều dấu mốc của quê hương, từ ngày giải phóng Vùng mỏ, thành lập tỉnh năm 1963, đến bước chuyển lịch sử hôm nay, thành phố Quảng Ninh. Qua những ký ức về dòng người cầm cờ đón ngày giải phóng, những tờ báo đưa tin về một tỉnh mới và sự đổi thay của miền núi, biên giới, hải đảo, tập podcast “Người đi qua những dấu mốc Quảng Ninh” kể lại hơn 70 năm chuyển mình của vùng đất qua lời một người đã trực tiếp sống và cống hiến trong hành trình ấy.