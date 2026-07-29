Thanh âm Vùng mỏ: Những người trẻ giữ việc ở cơ sở

Ở độ tuổi Gen Z, Triệu Quý Cương thôn Đồng Quặng, xãThống Nhất và Bùi Thị Yến khu Chợ Đồn, phường Hiệp Hòa đã đảm nhận những vị trí lãnh đạo ở chi bộ và khu dân cư. Công việc của họ không chỉ gắn với các cuộc họp, sinh hoạt Đảng, mà còn là những lần xuống từng hộ dân, giải quyết mâuthuẫn, hỗ trợ phát triển kinh tế và sẵn sàng có mặt khi địa phương cần, kể cả những cuộc gọi lúc nửa đêm.

Qua câu chuyện của hai nhân vật, tập podcast khắc họachân dung một thế hệ cán bộ trẻ đang từng ngày học hỏi, trưởng thành và giữ nhịp cho đời sống ở cơ sở – nơi mọi chủ trương đều bắt đầu từ sự gần dân, lắng nghe và trách nhiệm. Đây cũng là câu chuyện về niềm tin, sự kế cận và những lựachọn thầm lặng của người trẻ khi gắn bó với công việc ngay trên quê hương mình.