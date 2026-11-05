Thành lập thành phố Quảng Ninh

Sau 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới, với những bước chuyển mạnh mẽ về tư duy phát triển, kinh tế, hạ tầng và chất lượng quản trị, Quảng Ninh đã tạo dựng nền tảng và vị thế mới trong khu vực phía Bắc. Khát vọng xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân vun đắp, đã trở thành hiện thực vào năm 2026. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, mở ra không gian phát triển mới, đặt ra yêu cầu và tầm nhìn cao hơn trong xây dựng thành phố xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Ngày 7/4/2026, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 20-KL/TW về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh. Kết luận định hướng xây dựng thành phố theo hướng xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc; tái cấu trúc không gian phát triển, tích hợp đô thị, biển, đảo, biên giới và di sản; mở rộng không gian tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số làm động lực phát triển. Bộ Chính trị giao các cơ quan liên quan phối hợp với Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong năm 2026.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh cho lãnh đạo thành phố Quảng Ninh.

Ngày 27/7/2026: Chính phủ ban hành Nghị quyết số 202/NQ-CP, thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương..

Ngày 24/8/2026: Tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 28/8/2026: Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nhộn nhịp đô thị Quảng Ninh.

Ngày 1/9/2026: Nghị quyết số 36/2026/QH16 có hiệu lực. Thành phố Quảng Ninh chính thức được thành lập, đánh dấu bước phát triển mới sau 63 năm kể từ ngày Quốc hội phê chuẩn hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng. Thành phố có diện tích tự nhiên 6.231,27km², dân số 1.523.400 người và 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu Vân Đồn, Cô Tô.