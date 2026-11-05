Đổi mới tư duy, mở đường cho mô hình tăng trưởng mới

Giai đoạn 2011-2015 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển của Quảng Ninh. Từ khai thác những tiềm năng sẵn có sang chủ động khơi thông và tạo dựng những động lực tăng trưởng mới. Đó là quá trình đổi mới, sáng tạo về thể chế, mô hình và cách làm, tạo cú huých cho Quảng Ninh chuyển dịch từ “nâu” sang “xanh”, mở đường cho một giai đoạn phát triển mới.

Quảng Ninh bắt đầu đổi mới phương thức thu hút đầu tư bằng việc thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (IPA). Ngày 24/2/2012, mô hình này được giới thiệu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Ninh. Ngày 8/3/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 504/QĐ-UBND chính thức thành lập IPA Quảng Ninh, trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước có cơ quan chuyên trách về xúc tiến và hỗ trợ đầu tư trực thuộc UBND tỉnh. IPA thực hiện nhiệm vụ kết nối, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư.

Lãnh đạo Trung ương, tỉnh Quảng Ninh tham quan gian hàng hội chợ OCOP

Cải cách hành chính cũng được đẩy mạnh với việc thành lập Trung tâm Hành chính công. Ngày 28/6/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1648/QĐ-UBND về thí điểm thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh, chính thức vận hành từ tháng 3/2014. Ngày 28/10/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1831/QĐ-TTg phê duyệt thí điểm thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh trực thuộc UBND tỉnh. Việc tập trung giải quyết thủ tục hành chính tại một đầu mối giúp người dân, doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan công quyền.

Trong xây dựng nông thôn mới, ngày 23/10/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2901/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Quảng Ninh - Mỗi xã, phường một sản phẩm” giai đoạn 2013-2016. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai OCOP theo mô hình quốc tế, xây dựng hệ thống tổ chức và phương thức thực hiện đồng bộ. Chương trình tập trung phát triển sản phẩm đặc trưng của từng địa phương, chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị hàng hóa nông, lâm, thủy sản. Qua đó, nhiều sản phẩm địa phương có điều kiện mở rộng thị trường, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân nông thôn.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Quảng Ninh cũng chủ động đổi mới cách huy động vốn đầu tư phát triển hạ tầng. Ngày 5/12/2013, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về thí điểm áp dụng hình thức đối tác công - tư (PPP), với các mô hình “Đầu tư công - quản lý tư”, “Đầu tư tư - sử dụng công”. Chủ trương này mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp vào đầu tư hạ tầng, giảm áp lực cho ngân sách nhà nước. Ngày 13/9/2014, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng được khởi công, đánh dấu bước triển khai cụ thể chủ trương huy động nguồn lực xã hội cho các công trình giao thông trọng điểm. Đây là tuyến cao tốc đầu tiên do cấp tỉnh chủ động huy động nguồn lực triển khai, mở ra cách làm mới trong đầu tư kết cấu hạ tầng của Quảng Ninh.

Cùng ngày 13/9/2014, Quảng Ninh công bố 7 quy hoạch chiến lược trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, du lịch, môi trường, sử dụng đất, khoa học và công nghệ, nguồn nhân lực. Quá trình xây dựng quy hoạch có sự tham gia tư vấn của các tổ chức quốc tế như McKinsey, BCG, Nikken Sekkei, Nippon Koei... Việc xây dựng đồng bộ các quy hoạch giúp Quảng Ninh xác định rõ không gian, lĩnh vực ưu tiên và định hướng phân bổ nguồn lực. Đặc biệt, định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh” được xác lập rõ hơn, gắn phát triển công nghiệp với bảo vệ môi trường, mở rộng các ngành dịch vụ, du lịch và kinh tế biển.

Tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng được triển khai theo mô hình PPP.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức bộ máy cũng được Quảng Ninh đặt ra trong giai đoạn này. Năm 2013-2014, tỉnh xây dựng, thảo luận Đề án 25 về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, tinh giản tổ chức bộ máy và biên chế. Ngày 3/3/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU thông qua Đề án 25. Việc rà soát, sắp xếp các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể hướng tới giảm đầu mối, khắc phục chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động và sử dụng ngân sách.

7 Quy hoạch chiến lược quan trọng.

Những đổi mới về xúc tiến đầu tư, cải cách hành chính, phát triển sản phẩm địa phương, huy động vốn và quy hoạch chiến lược đã tạo chuyển biến trong phương thức quản lý, điều hành và tổ chức phát triển của Quảng Ninh. Định hướng chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng “nâu” sang “xanh” cũng được cụ thể hóa bằng các chủ trương và chương trình hành động, tạo cơ sở để tỉnh tiếp tục triển khai những dự án hạ tầng lớn, mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng tăng trưởng trong các giai đoạn tiếp theo.