Khẳng định vị thế cực tăng trưởng phía Bắc

Giai đoạn 2021-2025 đánh dấu bước phát triển mới của Quảng Ninh với tốc độ tăng trưởng cao, quy mô kinh tế được mở rộng, hạ tầng ngày càng đồng bộ và không gian phát triển được khai thác hiệu quả. Những kết quả trên nhiều lĩnh vực đã củng cố nền tảng, tạo thêm dư địa và động lực để Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới.

Diện mạo đô thị Quảng Ninh ngày càng khang trang, hiện đại.

Giai đoạn 2021-2025, GRDP của Quảng Ninh tăng bình quân 10,4%/năm, gấp 1,7 lần bình quân chung cả nước. Năm 2025, GRDP tăng 11,89%, cao nhất giai đoạn và dẫn đầu cả nước. Quy mô nền kinh tế đạt 368.445 tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2020; GRDP bình quân đầu người đạt 10.402 USD, gấp 2,08 lần bình quân chung cả nước.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Năm 2025, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 4,63%; công nghiệp và xây dựng 46,18%; dịch vụ và thuế sản phẩm 49,19%. Trong đó, riêng dịch vụ chiếm 37,81%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 33,69%; năng suất lao động xã hội tăng 13,4%. Giai đoạn 2021-2025, Quảng Ninh thu hút khoảng 9,77 tỷ USD vốn FDI, gấp 5,1 lần giai đoạn 2016-2020. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn này đạt 302.000 tỷ đồng, bằng 1,42 lần giai đoạn trước. Riêng năm 2025 đạt 85.050 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố.

Một góc cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, Quảng Ninh.

Đặc biệt, trong giai đoạn này, Quảng Ninh có sự phát triển vượt bậc về hạ tầng giao thông. Tháng 9/2022, khi cao tốc Vân Đồn - Móng Cái hoàn thành, Quảng Ninh hoàn thành trục cao tốc dọc tỉnh dài 176km, gồm các tuyến Hạ Long - Hải Phòng, Hạ Long - Vân Đồn và Vân Đồn - Móng Cái. Từ 2021-2025. Năm 2024, Quảng Ninh và Hải Phòng đã chính thức hoàn thành và đưa cầu Bến Rừng cùng đường nối vào khai thác. Tháng 7/2024 Quảng Ninh tiếp tục đưa tỉnh lộ 342 nối Hạ Long - Ba Chẽ - Lạng Sơn vào khai thác. Giai đoạn 2021-2025 Quảng Ninh bố trí gần 60.000 tỷ đồng cho phát triển hạ tầng giao thông kết nối liên vùng

Tuyến đường thôn 4, xã Hải Lạng được đầu tư xây dựng khang trang, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và diện mạo nông thôn mới.

Ngày 11/2/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 80/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, trung tâm phát triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, kinh tế biển và cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Trong lĩnh vực nông thôn và an sinh xã hội, ngày 27/5/2025, Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024; trước đó, đến cuối năm 2023, địa phương đã không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Chính phủ, sớm 3 năm so với mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Chất lượng quản trị và điều hành tiếp tục được khẳng định qua các chỉ số đánh giá: năm 2021, Quảng Ninh đứng thứ 2 về PAR Index và dẫn đầu SIPAS; năm 2022 dẫn đầu cả 4 chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI; năm 2023 tiếp tục dẫn đầu PCI, PAR Index và SIPAS; năm 2024 đứng thứ 2 về PCI, dẫn đầu PAPI. Năm 2025, Quảng Ninh xếp thứ 2/34 địa phương ở cả PAR Index và SIPAS, đồng thời nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế “Tốt”.

Năm địa phương dẫn đầu nhóm chất lượng điều hành Tốt.

Năm 2025, Quảng Ninh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo thay đổi căn bản về tổ chức bộ máy và không gian quản lý. Từ ngày 1/7/2025, 13 đơn vị hành chính cấp huyện kết thúc hoạt động; 171 đơn vị hành chính cấp xã được sắp xếp còn 54 đơn vị, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu Vân Đồn, Cô Tô. Trong đó, nhiều xã, phường trước đây được hợp nhất, hình thành các đơn vị hành chính có quy mô diện tích và dân số lớn hơn; riêng đặc khu Vân Đồn và Cô Tô được thành lập trên cơ sở sắp xếp các đơn vị hành chính hiện hữu.

Việc chuyển sang mô hình chính quyền 2 cấp chấm dứt tầng nấc quản lý cấp huyện, đưa nhiệm vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp về cấp xã và cấp tỉnh. Bộ máy mới được kiện toàn, vận hành đồng loạt tại 54 xã, phường, đặc khu từ ngày 1/7/2025. Đây là thay đổi lớn trong tổ chức chính quyền, đồng thời mở ra yêu cầu tổ chức lại phương thức quản lý, phân bổ nguồn lực và cung ứng dịch vụ công phù hợp với quy mô địa bàn mới.