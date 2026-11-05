Bứt phá hạ tầng, mở rộng không gian phát triển

Giai đoạn 2016–2020, Quảng Ninh tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, sắp xếp đơn vị hành chính, mở rộng không gian đô thị và đẩy mạnh cải cách hành chính, qua đó tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Hạ tầng hiện đại tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Giai đoạn này, Quảng Ninh xác định đầu tư kết cấu hạ tầng là nhiệm vụ quan trọng, tập trung triển khai các dự án lớn như cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cầu Bạch Đằng và cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Ngày 1/9/2018, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và cầu Bạch Đằng được đưa vào khai thác. Tuyến dài 24,6km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h; trong đó đoạn Hạ Long - cầu Bạch Đằng dài 19,3km có tổng vốn 6.416 tỷ đồng, cầu Bạch Đằng và đường dẫn, nút giao dài 5,3km đầu tư theo hình thức BOT, vốn 7.277 tỷ đồng.

Việc đưa các tuyến cao tốc vào khai thác đã rút ngắn đáng kể thời gian, khoảng cách kết nối của Quảng Ninh. Tuyến Hạ Long - Hải Phòng giảm quãng đường Hạ Long - Hà Nội từ khoảng 180km xuống 130km, thời gian di chuyển từ 3,5 giờ xuống 1,5 giờ; Hạ Long - Hải Phòng từ 75km xuống 25km. Cùng với cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, đầu năm 2019, tuyến Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn dài khoảng 85km được khai thác toàn tuyến, tăng cường kết nối trung tâm tỉnh với Vân Đồn và khu vực phía Đông.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

Một điểm nổi bật trong đầu tư hạ tầng giai đoạn này là Quảng Ninh huy động hiệu quả nguồn lực ngoài ngân sách. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn có tổng vốn 7.463 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh bố trí 734 tỷ đồng cho bồi thường, GPMB và rà phá bom mìn, phần còn lại do nhà đầu tư thực hiện. Khởi công quý I/2016, sân bay có đường cất hạ cánh dài 3.600m, công suất thiết kế đến năm 2020 đạt 2,5 triệu hành khách/năm.

Ngày 30/12/2018 trở thành một mốc quan trọng khi Quảng Ninh đồng thời khai trương Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và thông tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Việc đưa vào khai thác các công trình này bổ sung các phương thức kết nối đường bộ, đường hàng không và đường biển cho tỉnh.

Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đã rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội - Hạ Long xuống còn 1 giờ 45 phút, góp phần kết nối Quảng Ninh với nhiều địa bàn khác nhanh chóng, thuận lợi.

Cùng với đầu tư hạ tầng, Quảng Ninh triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó có chủ trương nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long.

Ngày 2/10/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU về mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ. Từ ngày 1/1/2020, việc sáp nhập chính thức thực hiện theo Nghị quyết 837/NQ-UBTVQH14, đưa toàn bộ 843,54km² diện tích tự nhiên và 51.003 người của huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long. Sau sáp nhập, thành phố có diện tích 1.119,12km², dân số 300.267 người, tạo không gian quản lý thống nhất và cơ sở để tổ chức lại quy hoạch, hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội theo quy mô mới.

Một nội dung được Quảng Ninh tập trung thực hiện trong giai đoạn 2016–2020 là cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Năm 2017, Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của Quảng Ninh lần đầu đứng đầu cả nước. Tỉnh đạt 89,45/100 điểm, trong đó chỉ số cải cách thủ tục hành chính đạt 14,5/14,5 điểm; chỉ số tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội đạt 15,5/15,5 điểm. Cùng năm, PAPI của tỉnh tăng 30 bậc so với năm 2016, vào nhóm 2 của cả nước.

Các cán bộ tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Kết quả này tiếp tục được duy trì trong những năm sau. Đến năm 2020, Quảng Ninh lần đầu đứng đầu cả nước ở cả 4 chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI. Trong đó, PCI và PAR Index giữ vị trí dẫn đầu 4 năm liên tiếp, từ 2017 đến 2020; SIPAS đứng đầu trong hai năm 2019 và 2020; PAPI lần đầu đứng đầu cả nước.

Giai đoạn 2016–2020, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10,7%/năm, cao hơn mức 9,2%/năm của giai đoạn 2011–2015. Riêng năm 2020, dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, GRDP của tỉnh vẫn tăng 10,05%.

Nhìn lại giai đoạn 2016–2020, Quảng Ninh tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng điều hành. Những kết quả đạt được tạo nền tảng để tỉnh tiếp tục khai thác hiệu quả hạ tầng, tổ chức không gian đô thị và duy trì chất lượng cải cách trong các giai đoạn tiếp theo.