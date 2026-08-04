Theo dòng thời sự 04/8/2026: 190 thôn, bản mới và câu chuyện "địa chỉ chính sách" ở Quảng Ninh

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc phê duyệt danh sách 190 thôn, bản, khu phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sau sắp xếp.

Trong tập podcast này, Theo dòng thời sự cùng phân tích ý nghĩa của việc chuẩn hóa dữ liệu địa bàn, vì sao đây là nền tảng để các chương trình đầu tư, an sinh và phát triển được triển khai đúng đối tượng, đúng địa bàn, không bị gián đoạn; đồng thời lý giải vì sao việc Quảng Ninh hoàn thành sớm công việc này không chỉ thể hiện tiến độ, mà còn cho thấy cách tiếp cận chủ động trong quản trị và tổ chức thực hiện chính sách ở cơ sở.