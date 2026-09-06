Quảng Ninh có thêm 3 nghệ nhân dân gian Việt Nam

Chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh, tối 5/9, Hội Văn nghệ Dân gian Quảng Ninh phối hợp với xã Đầm Hà tổ chức chương trình nghệ thuật “Tự hào thành phố Quảng Ninh”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội VNDG Việt Nam, lãnh đạo Hội VNDG Quảng Ninh và xã Đầm Hà trao bằng chứng nhận và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam cho các bà Lương Thị Tiết, Đinh Thị Xuân và Đinh Thị Tích, ghi nhận những đóng góp tâm huyết trong gìn giữ, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa dân gian của địa phương.

Chương trình công bố các tác phẩm âm nhạc, mỹ thuật và nhiếp ảnh thu được từ sau trại sáng tác “Đầm Hà - Miền trầm tích văn hoá biển và phát triển không gian mới” diễn ra từ tháng 7/2026. Trại sáng tác đã thu được hơn 100 tác phẩm, bao gồm các loại hình văn học, mỹ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh và văn nghệ dân gian.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các đội.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Văn nghệ Dân gian Quảng Ninh công bố quyết định của Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian cho 3 cá nhân cư trú tại xã Đầm Hà.

Các nghệ nhân được phong tặng là những người có thành tích xuất sắc trong công tác thực hành, bảo tồn và truyền dạy Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia Hát nhà tơ, hát – múa cửa đình Quảng Ninh. Như vậy, tính đến nay, Quảng Ninh đã có tổng số 82 Nghệ nhân dân gian Việt Nam, trong đó có 2 Nghệ nhân Nhân dân và 36 Nghệ nhân Ưu tú.

Một tiết mục trong chương trình.

Nhân dịp này, xã Đầm Hà tổ chức chương trình giao lưu tiếng hát khu dân cư với chủ đề “Tự hào thành phố Quảng Ninh”. Chương trình thu hút sự tham gia của 13 thôn, khu phố với các tiết mục ca, múa, nhạc góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, vẻ đẹp quê hương, đồng thời tăng cường giao lưu, đoàn kết trong cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tạo động lực phát huy giá trị văn hóa trở thành nguồn lực cho phát triển bền vững.

Các tiết mục xuất sắc sẽ được lựa chọn để dự thi cấp cụm. Được biết, trong Liên hoan tiếng hát khu dân cư thành phố Quảng Ninh năm 2026, xã Đầm Hà thuộc cụm thi đua số 8 gồm các xã Quảng Hà, Đường Hoa, Đầm Hà, Quảng Đức, Cái Chiên và Quảng Tân.