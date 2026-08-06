Theo dòng thời sự ngày 06/8/2026: Quảng Ninh sẽ kết nối với Vùng Thủ đô như thế nào?

Vì sao Quảng Ninh đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối với đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô?

Trong tập Theo dòng thời sự hôm nay, chúng ta cùng nhìn vào đề xuất xây dựng tuyến cao tốc dài khoảng 55km kết nối từ cao tốc Hải Phòng – Hạ Long đến đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội. Từ đó, phân tích vai trò của tuyến đường trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở rộng không gian phát triển phía Tây tỉnh và tăng cường liên kết giữa Quảng Ninh với các cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.