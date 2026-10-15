Theo dòng thời sự ngày 15/10/2026: Khu vực phòng thủ trong điều kiện mới

Sau hai ngày rưỡi thực hành, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đây là địa phương đầu tiên trong Quân khu 3 tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo đến thực binh và ứng dụng công nghệ số, cuộc diễn tập đã kiểm nghiệm khả năng chỉ huy, điều hành, phối hợp giữa các lực lượng. Kết quả diễn tập cũng đặt ra những nhiệm vụ cụ thể trong củng cố khu vực phòng thủ thời gian tới.