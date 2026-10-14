Diễn tập thực binh vận hành hoạt động Bệnh viện dã chiến

Cũng trong chiều 14/10, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Sở Y tế tổ chức diễn tập thực binh vận hành Bệnh viện dã chiến trong khuôn khổ Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; cùng dự có các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Quân khu 3 và các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, dự và chỉ đạo cuộc diễn tập.

Để phục vụ diễn tập, bệnh viện dã chiến được bố trí các khoa, phòng và trang thiết bị cần thiết, đáp ứng yêu cầu cấp cứu, điều trị thương binh, bệnh binh trong tình huống tác chiến phòng thủ. Trong phần thực binh, bệnh viện dã chiến đã hoàn thành tốt các nội dung diễn tập, từ tiếp nhận, cấp cứu đến xử trí tình huống và cứu chữa thương binh, bệnh binh. Các nội dung này sát với yêu cầu thực tế của công tác quân y trong tình huống tác chiến phòng thủ.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 3 và các đại biểu dự diễn tập.

Cuộc diễn tập góp phần đánh giá khả năng tổ chức, vận hành Bệnh viện dã chiến, đồng thời nâng cao năng lực hiệp đồng giữa ngành y tế và các lực lượng quân sự, sẵn sàng bảo đảm công tác quân y khi có tình huống xảy ra. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên ngành y tế trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các lực lượng thực hành vận chuyển người bị thương.

Lực lượng y tế sơ cứu các trường hợp bị thương nhẹ.

Các y, bác sĩ thực hiện cấp cứu cho bệnh nhân nặng.

Các bác sĩ mổ cấp cứu.

Bệnh nhân được hồi sức tích cực.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, cùng các đại biểu tham quan khu sơ cứu.



Các đại biểu tham quan khoa Hồi sức tích cực.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố chủ trì buổi rút kinh nghiệm sau diễn tập.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cùng các đại biểu tặng quà, động viên đội ngũ y, bác sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập vận hành hoạt động Bệnh viện dã chiến.

