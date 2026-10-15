Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026 thành công tốt đẹp

Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương, trách nhiệm cao và 2,5 ngày đêm thực hành diễn tập nghiêm túc, đúng quy định của Bộ Quốc phòng và Quân khu 3, cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026 mang mật danh “QN-26” đã hoàn thành đúng chương trình, nội dung đề ra và thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập.

Thành phố Quảng Ninh tổ chức bế mạc Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026.

Đến dự và chỉ đạo bế mạc diễn tập có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; Trung tướng Lương Văn Kiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập Quân khu 3; các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy; Ủy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương thành phố.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, phát biểu bế mạc.

Cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026 đã hoàn thành kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối. Công tác chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành toàn diện, chặt chẽ, khoa học, tập trung, thống nhất.

Trong phần vận hành cơ chế, các cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các ngành đã thể hiện rõ cơ chế "Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, cơ quan Quân sự, Công an làm nòng cốt. Các đồng chí chủ trì đã thể hiện bản lĩnh, tư duy chiến lược vững vàng, linh hoạt, sáng tạo trong điều hành, sát với tình hình thực tế và đúng nguyên tắc tác chiến.

Trung tướng Lương Văn Kiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập Quân khu 3, phát biểu chỉ đạo tại bế mạc.

Trong phần thực binh, đặc biệt là các nội dung thực binh xử trí tình huống A2, Vòm phòng không bền vững và bắn chiến đấu, các lực lượng đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn về thời tiết, địa hình. Sự hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng hết sức chặt chẽ, nhịp nhàng; hành động của chiến sĩ kiên quyết, dũng cảm, thể hiện trình độ huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng tốt yêu cầu xử lý các tình huống phức tạp có thể xảy ra.

Điểm mới của cuộc diễn tập là triển khai ứng dụng sa bàn công nghệ số, tự động hóa chỉ huy và truyền hình trực tuyến từ Sở Chỉ huy đến 28 điểm cầu truyền hình.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, phát biểu tiếp thu.

Ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang của thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ diễn tập, Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập Quân khu 3 khẳng định, mặc dù là địa phương đầu tiên của Quân khu tổ chức diễn tập sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, song cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Một trong những điểm nhấn của cuộc diễn tập đó là lần đầu tiên đưa nội dung của Ban chỉ đạo 35 vào thực hiện và sau cuộc diễn tập này đã để lại hệ thống công trình kiên cố có thể sử dụng được lâu dài phục vụ huấn luyện, diễn tập hằng năm và một số công trình dân sinh.

Các đại biểu tham dự bế mạc.

Nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình mới còn nhiều khó khăn, thách thức đặt ra yêu cầu mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, để xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, Tư lệnh Quân khu 3 đề nghị thành phố Quảng Ninh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp. Trọng tâm là quán triệt và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; không ngừng củng cố, tăng cường tiềm lực khu vực phòng thủ, đặc biệt là tiềm lực chính trị, tinh thần; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng, an ninh toàn dân và cập nhật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy và đồng chí Tư lệnh Quân khu 3 trao Bằng khen của Quân khu 3 và UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cùng với đó, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng; trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu tốt; khả năng SSCĐ và chiến đấu cao. Trước mắt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027 bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng, đúng luật. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo đảm tốt chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân thường trực.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu cũng đề nghị sau diễn tập, thành phố chỉ đạo các địa phương, đơn vị diễn tập cấp 2 tổ chức rút kinh nghiệm chặt chẽ, nghiêm túc, đánh giá kết quả, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cụ thể, rõ ràng.

Tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tư lệnh Quân khu 3, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố nhấn mạnh, đây là những định hướng quan trọng để thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời khẳng định, ngay sau hội nghị, thành phố, Ban Tổ chức diễn tập thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, cụ thể hóa những nội dung chỉ đạo, nhận xét và đánh giá của Quân khu; xác định rõ những mặt đã làm được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân. Từ đó đề ra biện pháp khắc phục thiết thực, hiệu quả; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của các lực lượng; đồng thời củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 3 trao Bằng khen của Quân khu 3 và UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập, khẳng định; Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, địa phương, Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026 đã thành công tốt đẹp. Qua đó, thể hiện sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng tham gia diễn tập và sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3.

Để phát huy kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm những nội dung diễn tập. Trên cơ sở đó, rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, kế hoạch phòng thủ dân sự sát với tình hình thực tiễn. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu ngày càng cao, thực sự là lực lượng tin cậy bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất được đầu tư cho diễn tập.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh, thành công của cuộc diễn tập là cơ sở quan trọng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đồng thời củng cố niềm tin, sự tự hào của nhân dân vào lực lượng vũ trang thành phố, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc.

Nhân dịp này, Quân khu 3 tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân; UBND thành phố tặng Bằng khen cho 40 tập thể và 45 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuẩn bị và tham gia diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026.