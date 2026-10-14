Diễn tập thực binh tác chiến “Vòm phòng không bền vững”

Chiều 14/10, trong khuôn khổ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với các lực lượng tổ chức diễn tập thực binh tác chiến “Vòm phòng không bền vững”. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có các đồng chí: Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy; Ủy viên BTV Thành ủy; lãnh đạo Quân khu 3; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, cùng các đại biểu tham gia diễn tập thực binh tác chiến “Vòm phòng không bền vững”.

Theo kịch bản giả định, lực lượng địch đã sử dụng tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng, máy bay, tên lửa hành trình và phương tiện bay không người lái (UAV), trong đó có UAV bầy đàn đánh phá các mục tiêu kinh tế, chính trị, quân sự, khu vực phòng thủ của thành phố. Mục đích là vô hiệu hóa lực lượng phòng không, hệ thống chỉ huy, hậu cần và làm suy yếu lực lượng của ta, tạo điều kiện cho các lực lượng tiến công vào địa bàn quân khu.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 3 và các đại biểu dự diễn tập thực binh tác chiến “Vòm phòng không bền vững”.

Thực hiện phương án tác chiến, các lực lượng vũ trang thành phố đã hiệp đồng với các lực lượng thiết lập “Vòm phòng không bền vững” nhiều tầng, nhiều hướng, đánh trả có hiệu quả các đợt tiến công hỏa lực, buộc địch phải rút chạy, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ thành phố. Sau khi đẩy lùi các đợt tiến công, các lực lượng tiếp tục kích hoạt, triển khai kế hoạch phòng thủ dân sự, ứng phó với hậu quả do địch đánh phá từ đường không.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cùng các đại biểu tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuộc diễn tập.

Diễn tập “Vòm phòng không bền vững” nhằm nâng cao trình độ công tác chỉ huy – tham mưu, tác chiến và phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng không; sẵn sàng đánh bại các cuộc tiến công hỏa lực đường không của địch, bảo vệ vững chắc địa bàn trong mọi tình huống.

Dưới đây là một số hình ảnh diễn tập thực binh tác chiến "Vòm phòng không bền vững":

Diễn tập thực binh tác chiến "Vòm phòng không bền vững" trình chiếu trên màn hình.

Cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thuyết minh diễn tập bằng hình ảnh.

UAV và máy bay địch tấn công vào các mục tiêu trọng điểm của thành phố.

Lực lượng phòng không nổ súng tiêu diệt UAV và máy bay địch.

Lực lượng dân quân tự vệ vận chuyển đạn bổ sung cho các đơn vị.

Máy bay địch bị tiêu diệt, bắt sống phi công địch, bảo vệ an toàn mục tiêu được giao.