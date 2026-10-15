Diễn tập thực binh bắn đạn thật

Ngày 15/10, tiếp tục nội dung trong Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026, Ban Chỉ đạo Diễn tập đã tổ chức diễn tập thực binh lực lượng vũ trang thành phố phối hợp các lực lượng trong khu vực phòng thủ tập kích địch tạm dừng.

Các đại biểu dự diễn tập.

Dự cuộc diễn tập có các đồng chí: Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy; Ủy viên BTV Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; lãnh đạo sở, ngành, địa phương của thành phố.

Cán bộ giới thiệu khái quát phương án bắn chiến đấu.

Về phía đại biểu Quân khu 3 có Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu.

Lực lượng bắn pháo hiệu phát động tấn công.

Lực lượng chỉ huy điều hành diễn tập.

Tại thao trường, các đại biểu được giới thiệu khái quát phương án bắn chiến đấu, gồm tình hình chung, bố trí trận địa, các giai đoạn thực hành bắn, công tác hiệp đồng, chỉ huy và tổ chức thực hành chiến đấu.

Các khung diễn tập đã quán triệt nghiêm quy trình, nguyên tắc xử trí tình huống; tổ chức lực lượng chặt chẽ, hiệp đồng nhịp nhàng giữa các bộ phận; phân công, điều hành chỉ huy bảo đảm thống nhất trong từng giai đoạn tác chiến.

Lực lượng UAV trinh sát.

Pháo bắn yểm trợ.

Pháo bộ binh khai hỏa tấn công mục tiêu.

Lực lượng của ta tấn công vào cứ điểm địch.

Các lực lượng thực binh diễn tập chiến thuật bắn đạn thật được tổ chức chặt chẽ; cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện và luyện tập thuần thục phương án, kỹ năng sử dụng các loại vũ khí, trang bị trong biên chế; vận dụng linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, thể hiện khả năng phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các thành phần, lực lượng trong tác chiến phòng thủ, giữa các hướng và các bộ phận trong quá trình xử trí tình huống bảo đảm chặt chẽ, an toàn.

Tăng thiết giáp yểm trợ lực lượng bộ binh.

Tăng thiết giáp tấn công.

Các cứ điểm của địch bị bắn phá, tiêu diệt.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, cùng các đại biểu tặng hoa động viên, chúc mừng các lực lượng tham gia diễn tập thực binh bắn đạn thật.

Kết quả diễn tập thực binh bắn chiến đấu diễn ra bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Qua đó, tiếp tục khẳng định chất lượng huấn luyện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát yêu cầu nhiệm vụ, sát thực tiễn chiến đấu; nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố trong mọi tình huống.