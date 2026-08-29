Theo dòng thời sự ngày 29/8/2026: Vụ kiện đầu tiên bảo vệ lợi ích công

Vụ án dân sự công ích đầu tiên được xét xử tại Quảng Ninh liên quan đến một công trình xây dựng trong hành lang an toàn Quốc lộ 18, đoạn đường dẫn cầu Bãi Cháy. Sau nhiều năm tồn tại, công trình rộng 56,7m² đã được tự nguyện tháo dỡ, trả lại mặt bằng cho Nhà nước sau khi Viện kiểm sát khởi kiện để bảo vệ lợi ích công.

Tập Theo dòng thời sự phân tích ý nghĩa của cơ chế khởi kiện dân sự công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15: Khi lợi ích chung bị xâm phạm, ai có thể đứng ra bảo vệ? Và việc một cơ chế pháp lý mới được áp dụng tại Quảng Ninh sẽ góp phần nâng cao kỷ cương trong quản lý đất đai, hạ tầng giao thông và không gian công cộng như thế nào?