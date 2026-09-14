Xét xử vụ kiện công ích, buộc doanh nghiệp tại Quảng Hà trả nợ BHXH

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân khu vực 6 – Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử vụ kiện công ích do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6- Quảng Ninh là nguyên đơn khởi kiện.

Bị đơn là Công ty TNHH Đăng Quyền, có địa chỉ tại khu phố Đại Điền, xã Quảng Hà, thành phố Quảng Ninh. Đây là vụ kiện đòi tiền nợ bảo hiểm xã hội đầu tiên ở khu vực miền đông Quảng Ninh nhằm bảo vệ lợi ích công theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Phiên tòa được truyền trực tuyến từ phòng xét xử của Tòa án nhân dân khu vực 6- Quảng Ninh tới các Viện kiểm sát khu vực trong toàn thành phố Quảng Ninh.

Quang cảnh phiên tòa

Công ty TTNHH Đăng Quyền từ tháng 6/2021 đến nay không đóng tiền bảo hiểm xã hội cho Bảo hiểm xã hội cơ sở Quảng Hà. Hành vi này đã vi phạm Điều 9 (Các hành vi bị nghiêm cấm), Điều 13 (Trách nhiệm của người sử dụng lao động) của Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 11 (Các hành vi bị nghiêm cấm) của Luật Bảo hiểm y tế; đồng thời vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 205/2025/QH15 và khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2025.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 6 - Quảng Ninh đã ban hành Quyết định khởi kiện số 01/QĐ-VKS yêu cầu Tòa án nhân dân Khu vực 6 - Quảng Ninh giải quyết: buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền thực hiện ngay việc nộp số tiền Bảo hiểm xã hội còn nợ.

Sau khi xem xét toàn bộ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, kiểm tra công khai, nghe ý kiến trình bày của các đương sự và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: Bị đơn là Công ty TNHH Đăng Quyền đã có hành vi nợ bảo hiểm xã hội kéo dài. Mặc dù doanh nghiệp đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Quảng Ninh đôn đốc, yêu cầu khắc phục nhưng vẫn không chấp hành đầy đủ. Hành vi vi phạm của doanh nghiệp không chỉ xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách an sinh xã hội - lợi ích công cộng cần được pháp luật bảo vệ.

Kết thúc phiên tòa, Tòa án nhân dân khu vực 6 – Quảng Ninh tuyên: Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền thực hiện ngay việc nộp số tiền Bảo hiểm xã hội còn nợ tính đến ngày 14/9/2026 là 61.944.812 đồng cho Bảo hiểm xã hội cơ sở Quảng Hà, thành phố Quảng Ninh.

Kể từ sau ngày 14/9/2026, Công ty TNHH Đăng Quyền phải tiếp tục nộp tiền chậm nộp BHXH theo quy định của Luật BHXH cho đến khi nộp đầy đủ số tiền nộp BHXH và các khoản thu khác. Công ty TNHH Đăng Quyền phải chịu 3.097.240 đồng án phí dân sự sơ thẩm.