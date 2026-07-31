Theo dòng thời sự ngày 31/7/2026: Kinh tế đô thị – Động lực tăng trưởng mới của Quảng Ninh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa cho ý kiến về Đề án phát triển kinh tế đô thị tỉnh đến năm 2030. Sau dấu mốc đạt tiêu chí đô thị loại I, bài toán đặt ra không chỉ là mở rộng không gian hay hoàn thiện diện mạo, mà còn là biến đô thị thành nơi tạo ra việc làm, dịch vụ và những nguồn lực tăng trưởng mới.

Trong tập podcast này, chúng ta cùng tìm hiểu cách Quảng Ninh định hình mô hình đô thị đa cực, phát huy thế mạnh riêng của Hạ Long, Móng Cái, Vân Đồn, Quảng Yên và các không gian di sản; đồng thời lý giải vì sao phát triển kinh tế đô thị phải gắn với bản sắc, môi trường và chất lượng sống của người dân.