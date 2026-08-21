Thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội, nhân dân Việt Nam với Nghị viện, Nghị sĩ, nhân dân các nước

Chiều 21/8, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội khóa XVI.

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Doãn Anh; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương, các Đại sứ, cơ quan đại diện ngoại giao của các nước tại Việt Nam và các đại biểu Quốc hội là thành viên các nhóm Nghị sĩ hữu nghị.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI bao gồm các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với các nước. Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội chủ trì việc phối hợp tổ chức các hoạt động và cùng Đoàn Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam chịu trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các hoạt động của Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam.

Theo Nghị quyết, Đoàn Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam gồm Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 1 Tổng Thư ký. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến là Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội khóa XVI.

Trao Nghị quyết cho Đoàn Chủ tịch và phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội khóa XVI là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động của Quốc hội Việt Nam cũng như quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện các nước trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của hoạt động đối ngoại, góp phần khẳng định vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo tiền đề và niềm tin vững chắc cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội khóa XVI.

Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động toàn diện, sâu rộng, đối ngoại trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Trong đó, ngoại giao nghị viện ngày càng phát huy vai trò và tính đặc thù, gắn kết chặt chẽ với đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân, trở thành kênh ngoại giao quan trọng đóng góp vào kết quả chung của đối ngoại của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, bên cạnh các mục tiêu về hoàn thiện thể chế, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, hoạt động đối ngoại của Quốc hội được triển khai nhằm duy trì, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội/Nghị viện, chính giới và nhân dân các nước; huy động sức mạnh tổng hợp, kết hợp có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển đất nước; làm sâu sắc hơn quan hệ song phương với Nghị viện các nước, đồng thời tham gia tích cực, chủ động vào các diễn đàn nghị viện đa phương, thúc đẩy hội nhập quốc tế; góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước.

"Trong bối cảnh công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam ngày càng rộng mở, hoạt động của các Nhóm nghị sĩ hữu nghị đã trở thành cầu nối tích cực trong quan hệ hợp tác nghị viện; góp phần tích cực trong việc tăng cường sự hiểu biết, tin cậy chính trị, thúc đẩy sự ủng hộ của Nghị sĩ, Nghị viện và chính giới các nước với Việt Nam", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Để Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Quốc hội khóa XVI hoạt động hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội mong các Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị, các đại biểu Quốc hội dành thời gian, tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm tham gia tích cực hoạt động của các Nhóm; mong các Đại sứ, các cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam với kinh nghiệm và ảnh hưởng của mình, hỗ trợ cho các hoạt động đối ngoại của Quốc hội và hoạt động của các Nhóm nghị sĩ hữu nghị, thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội, nhân dân Việt Nam với Nghị viện, Nghị sĩ, nhân dân các nước.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng: Tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội khóa XVI tiếp tục kế thừa và phát huy kết quả, kinh nghiệm hoạt động của các nhiệm kỳ trước, đóng góp thiết thực và hiệu quả vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước nói chung và giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện các nước nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Thay mặt Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; khẳng định Đoàn Chủ tịch Tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ cụ thể hóa thành chương trình hành động, nỗ lực cao nhất cùng với các cơ quan hữu quan, các đại biểu Quốc hội góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và quan hệ hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam với nghị viện các nước; làm cầu nối giữa các đại biểu Quốc hội Việt Nam với nghị sĩ, chính giới và nhân dân các nước nhằm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị nghị viện là nhịp cầu gắn kết chặt chẽ Quốc hội, nghị viện các nước, góp phần củng cố lòng tin, tăng cường hợp tác và cùng kiến tạo một thế giới hòa bình, thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc.

*Trước đó, chiều 20/8, tại Nhà Quốc hội, trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, giữa nhịp làm việc khẩn trương của đợt 2 Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt các đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương và địa phương.