Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ

Trong chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 23/9 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm bàn tròn với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. Sự kiện do Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và cộng đồng doanh nghiệp hai nước phối hợp các cơ quan Việt Nam tổ chức.

Tại tọa đàm, các đại biểu trao đổi về các nhóm chủ đề: khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh công nghiệp; chuyển dịch năng lượng, tăng trưởng xanh và phát triển hạ tầng; thị trường vốn, đầu tư chất lượng cao và tăng trưởng do khu vực tư nhân dẫn dắt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những ý kiến, đề xuất của lãnh đạo các tập đoàn, nhấn mạnh các ý kiến rất thiết thực, cho thấy cộng đồng các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hai bên cần đặt ra một yêu cầu cao hơn đối với hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, không chỉ mở rộng quy mô thương mại và đầu tư, mà phải nâng cao chất lượng hợp tác, hàm lượng công nghệ, năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và mức độ tham gia của doanh nghiệp hai nước vào chuỗi giá trị chiến lược.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 3 trụ cột hợp tác với doanh nghiệp Hoa Kỳ; trong đó, hai bên cùng phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam xác định khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng hàng đầu trong giai đoạn tới. Việt Nam coi trọng chất lượng dòng vốn, công nghệ mang theo, năng lực nghiên cứu phát triển (R&D), đào tạo nhân lực, trình độ quản trị và mức độ liên kết với doanh nghiệp Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các tập đoàn Hoa Kỳ cùng Việt Nam xây dựng năng lực công nghệ, đào tạo kỹ sư, chuyên gia, nhà quản trị và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà cung ứng trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Tọa đàm bàn tròn cấp cao với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cùng phát triển năng lượng, hạ tầng và mô hình tăng trưởng xanh, có khả năng chống chịu. Trong phát triển năng lượng, mục tiêu không chỉ là bổ sung công suất mà còn bảo đảm an ninh năng lượng, giá thành hợp lý và tính cạnh tranh. Phát triển hạ tầng là tăng cường kết nối các vùng kinh tế, trung tâm sản xuất, cảng biển, cảng hàng không và thị trường quốc tế. Chuyển đổi xanh phải tạo ra các ngành công nghiệp, công nghệ và cơ hội kinh doanh mới.

Đề xuất về việc cùng phát triển hệ thống tài chính và thị trường vốn đủ khả năng tài trợ cho giai đoạn tăng trưởng mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đang thúc đẩy phát triển thị trường vốn, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư dài hạn, đầu tư mạo hiểm, tài chính xanh và các quỹ đầu tư chuyên ngành. Các định chế tài chính Hoa Kỳ có thể giúp xây dựng năng lực thị trường, quản trị rủi ro, hệ sinh thái đầu tư dài hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các doanh nghiệp Hoa Kỳ nhìn nhận Việt Nam không chỉ là địa bàn sản xuất mà còn là thị trường tiêu dùng phát triển nhanh, cửa ngõ tiếp cận thị trường ASEAN với khoảng 680 triệu dân và đang hướng tới quy mô nền kinh tế thứ 4 thế giới với khoảng 800 triệu dân vào năm 2045. Việt Nam sẵn sàng mở rộng nhập khẩu các sản phẩm công nghệ, dịch vụ của Hoa Kỳ; đề nghị Hoa Kỳ tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa, doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường công bằng, minh bạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

Bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp có tiếng nói khách quan thúc đẩy môi trường thương mại ổn định, công bằng, có thể dự báo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, tập trung tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn. Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các điều kiện nền tảng cho nền kinh tế hiện đại như nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lượng ổn định, hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, thị trường vốn và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Hoan nghênh các tập đoàn công nghệ lớn đầu tư, thúc đẩy hàm lượng khoa học-công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam xác định tiếp cận AI tiên tiến, nâng cao tính có trách nhiệm trong việc phát triển và sử dụng AI đối với người dân, doanh nghiệp và các tổ chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các hiệp hội như Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (US-ABC), Phòng Thương mại Hoa Kỳ (AmCham) tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý, biến ý tưởng thành dự án cụ thể, gắn yêu cầu thực tiễn với quá trình hoàn thiện chính sách của Việt Nam. Các thỏa thuận hợp tác sau tọa đàm phải được chuyển hóa thành kế hoạch triển khai cụ thể, rõ đầu mối, tiến độ, tạo ra sản phẩm, dịch vụ, dự án, dòng vốn, công nghệ và việc làm cụ thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ bước vào giai đoạn phát triển mới về chất lượng, chiều sâu và tính bền vững.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ trong các lĩnh vực như: chuyển đổi số, công nghệ cao, AI, hàng không, năng lượng xanh, y tế, viễn thông.