Tác phẩm dự thi Giải Báo chí Búa liềm vàng Quảng Ninh: Đưa Nghị quyết số 68-NQ/TW vào cuộc sống, khơi thông sức mạnh kinh tế tư nhân - Bài 3: Động lực quan trọng cho sự tăng trưởng

Tinh thần kiến tạo từ Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị đã và đang được thành phố Quảng Ninh cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp với thực tiễn địa phương trong hơn 1 năm qua. Trọng tâm là cải cách hành chính với thước đo là mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp; quyết liệt trong tháo gỡ vướng mắc liên quan đến đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh; hỗ trợ nguồn vốn, nâng cao chất lượng nhân lực, khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số... Nguồn lực kinh tế tư nhân được kích hoạt, góp phần tạo động lực quan trọng cho sự tăng trưởng.

Quyết liệt thực thi nghị quyết

Ngay sau Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, Quảng Ninh đã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp thành phố về phát triển kinh tế tư nhân do đồng chí Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban. Sở Tài chính là đơn vị chủ trì thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo, kịp thời tham mưu để ban hành các kế hoạch, chương trình hành động.

Nhờ đó, toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế tư nhân được Quảng Ninh xây dựng thành 5 mục tiêu, 8 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đưa vào triển khai đồng bộ, khoa học. Từng nhiệm vụ được xác định rõ đầu mối phụ trách của các sở, ban, ngành, địa phương; rõ yêu cầu chất lượng và tiến độ hoàn thành. Nhờ đó, tinh thần quyết liệt của Nghị quyết 68-NQ/TW đã được Quảng Ninh lan tỏa trong cả hệ thống chính trị, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động.

Quảng Ninh có đại diện được Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao danh hiệu Top 100 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026.

Quảng Ninh: Đưa Nghị quyết số 68-NQ/TW vào cuộc sống, khơi thông sức mạnh kinh tế tư nhân - Bài 1: Tư duy mới, tầm nhìn mới Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy, nhận thức và định hướng của Đảng đối với kinh tế tư nhân, khẳng định khu vực này là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Quảng Ninh duy trì tổ chức các hội nghị gặp gỡ, làm việc với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn theo từng ngành, lĩnh vực, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh và trực tiếp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đối với các lĩnh vực còn nhiều khó khăn, vướng mắc như đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, khoáng sản, GPMB... UBND thành phố đã thành lập các tổ công tác, giao rõ trách nhiệm cho từng cơ quan theo dõi, đôn đốc xử lý.

Đồng thời trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc đối với từng dự án, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn. Nhiều khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp được chỉ đạo giải quyết kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2026 - Vòng địa phương khu vực miền Đông Quảng Ninh, tháng 6/2026.

Đơn cử như các nút thắt trong lĩnh vực pháp lý, thuế, phí đối với hoạt động của doanh nghiệp tư nhân cũng đã được quan tâm tháo gỡ. Cụ thể, UBND thành phố đã ban hành hàng loạt chính sách như: Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trong giai đoạn 2026-2030 (Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 13/2/2026); thành lập mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 24/4/2026)... Đặc biệt, thành phố chủ trương miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho các doanh nghiệp; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu cho doanh nghiệp thành lập mới; hỗ trợ triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) để cảnh báo sớm các rủi ro...

Để giải quyết vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố hỗ trợ tư vấn cho 20 doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ đào tạo 50 lớp quản trị nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng kế hoạch hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tư nhân giai đoạn 2026-2030. Ngoài ra, các chính sách về hỗ trợ nguồn vốn cũng đã nhanh chóng được triển khai.

Theo thống kê của Sở Tài chính đến 31/8/2026, dư nợ cho vay thành phần kinh tế tư nhân đạt 218.000 tỷ đồng, tăng 8,5% so với 31/12/2025, chiếm 89,3% tổng dư nợ. Cho vay ngắn hạn đối với 5 lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao...) cũng có dư nợ đạt 79.000 tỷ đồng, tăng 15,2% so với 31/12/2025.

Cán bộ phường Hoàng Quế làm việc với hộ kinh doanh hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc thủ tục hành chính.

Từ chỉ đạo của Thành ủy, triển khai quyết liệt của UBND thành phố, môi trường đầu tư, kinh doanh Quảng Ninh ngày càng minh bạch, hấp dẫn, nhất là trong việc đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp. Hiện tại, tổng số TTHC tại hai cấp chính quyền của thành phố là 2.121 thủ tục, trong đó gồm: TTHC do Bộ, ngành Trung ương ban hành là 2.062 thủ tục, TTHC do thành phố ban hành là 59 thủ tục. 100% danh mục TTHC được ban hành quy trình nội bộ và cấu hình quy trình điện tử. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn đạt 99,1%.

Ngay từ cấp xã cũng rất chủ động trong triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW vào thực tiễn, nhất là đẩy mạnh các hình thức thông tin, tuyên truyền, lan toả mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, khích lệ tinh thần kinh doanh trong toàn xã hội... Như cách làm của phường Hoàng Quế là chủ động khảo sát, nắm rõ đặc thù phần lớn hộ kinh doanh vẫn quen với mô hình nhỏ lẻ, tâm lý e ngại chuyển đổi còn phổ biến, trong khi yêu cầu về thủ tục, quản trị khi trở thành doanh nghiệp cũng đặt ra không ít thách thức...

Vì vậy, địa phương này chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng gần dân, dễ hiểu, giúp các hộ kinh doanh nhận thức rõ lợi ích lâu dài của việc chuyển đổi lên doanh nghiệp; tăng cường vận động các hộ kinh doanh có tiềm năng chuyển đổi. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn của phường cũng có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu quả phối hợp để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Giải pháp chiến lược lâu dài

Có thể khẳng định rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nguồn lực kinh tế tư nhân tại Quảng Ninh được kích hoạt với nhiều chuyển động tích cực. Thực tiễn đầu tư của nhiều doanh nghiệp tư nhân đều cho thấy sự chuyển biến rõ rệt về quy mô, tư duy và năng lực triển khai, khẳng định vai trò động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Trước một số tồn tại, hạn chế về quy mô, tiềm lực và năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân đã được thẳng thắn nhận diện, Quảng Ninh chủ động đề ra một loạt giải pháp mang tính chiến lược lâu dài, theo đúng tinh thần quyết liệt, kiến tạo mà Nghị quyết số 68-NQ/TW đề ra.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thống Nhất giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Công tác thông tin, tuyên truyền đi trước là yếu tố quan trọng, góp phần minh bạch chính sách, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Nhất là giúp huy động nguồn lực hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm theo đúng lộ trình khoa học, phù hợp nhất với thực tiễn phát triển của Quảng Ninh.

Theo đó, thành phố đang tập trung tuyên truyền về định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trọng tâm là tổ chức không gian đô thị, phát triển hạ tầng chiến lược, kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu, kinh tế số, kinh tế di sản, công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ và du lịch. Đồng thời triển khai có hiệu quả điều chỉnh Quy hoạch thành phố Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch chung đô thị thành phố Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và các quy hoạch có liên quan, tạo dư địa phát triển và mở rộng không gian kinh tế. Trong đó, tập trung xây dựng và phát huy hiệu quả hành lang ven biển gắn với hệ thống hạ tầng hiện đại và kinh tế biển, hành lang biên giới - cửa khẩu thúc đẩy thương mại quốc tế và logistics, hành lang miền núi - sinh thái hướng tới phát triển bền vững.

Các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW được cụ thể hóa tại Kế hoạch hành động số 547-KH/TU ngày 6/6/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 25/6/2025, số 75/KH-UBND ngày 26/2/2026 và số 67/KH-UBND ngày 15/2/2026 của UBND thành phố. Trong đó, Quảng Ninh chú trọng triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh; chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ tham gia chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu.

Đồng thời duy trì cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu của thành phố. Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, loại bỏ những điều kiện kinh doanh không cần thiết, quy định chồng chéo, không phù hợp, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân, bảo vệ hữu hiệu quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng của kinh tế tư nhân và bảo đảm thực thi hợp đồng của kinh tế tư nhân...

Dây chuyền sản xuất hiện đại tại nhà máy Giày Sao Vàng Uông Bí, thuộc Công ty TNHH Sao Vàng (phường Uông Bí).

Quán triệt tinh thần quyết liệt ấy, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án của doanh nghiệp, nhất là các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về đất đai...

Đồng thời cũng siết chặt công tác quản lý, xử lý nghiêm theo quy định đối với các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất không hiệu quả, vi phạm quy định hoặc kéo dài vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai. Cùng với đó, tập trung đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi trong phát triển các ngành kinh tế đặc thù của thành phố, như kinh tế biển, cảng biển - logistics, du lịch di sản, công nghiệp và kinh tế cửa khẩu; phát triển logistics thông minh, du lịch số, công nghiệp công nghệ cao và khai khoáng xanh... theo lợi thế địa phương.

Qua hơn 1 năm Quảng Ninh thực thi Nghị quyết số 68-NQ/TW, có thể thấy niềm tin đang được khơi dậy mạnh mẽ bằng hành động quyết liệt và nhất quán từ cả phía cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp. Kinh tế tư nhân không chỉ đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng GRDP, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân Quảng Ninh, mà còn góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn nền kinh tế. Đây chính là động lực quan trọng để thành phố cùng cả nước tiến nhanh trên hành trình phát triển bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.