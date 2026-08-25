Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gặp Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Điều phối an ninh quốc gia, Bộ trưởng Nội vụ Singapore K. Shanmugam

Bộ trưởng Cao cấp Shanmugam chào mừng đồng chí Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Singapore; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và việc hai bên đã tổ chức thành công Đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất với các văn kiện ký kết trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của hai nước giai đoạn tới, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng Bộ trưởng Shanmugam vừa được bổ nhiệm cương vị Bộ trưởng Cao cấp; mong muốn với uy tín, kinh nghiệm trong Chính phủ và Đảng Hành động Nhân dân, Bộ trưởng Cao cấp Shanmugam sẽ tiếp tục ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, nhất là trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chia sẻ kinh nghiệm hay của Singapore trong quản lý vĩ mô, phát triển khoa học, các ngành kinh tế mới, nhằm hình thành những không gian phát triển chung; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng Singapore đưa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả, phù hợp với lợi ích và tầm nhìn dài hạn của hai nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú chia sẻ và thông tin về kết quả Đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất diễn ra cùng ngày; nhấn mạnh đây là cuộc họp đầu tiên của cơ chế được lãnh đạo hai bên nhất trí thiết lập trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5/2026; đánh giá cao việc hai bên sớm triển khai cơ chế thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai Đảng trong việc hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gặp Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Điều phối an ninh quốc gia và Bộ trưởng Nội vụ Singapore K. Shanmugam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Bộ trưởng Shanmugam khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam, phát huy hiệu quả cơ chế Đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore, góp phần củng cố tin cậy chính trị, nâng cao năng lực thích ứng và tạo nền tảng cho hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Bộ trưởng cũng cho biết sẽ thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Nội vụ Singapore và các cơ quan liên quan Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan, nhất là hợp tác phòng chống tội phạm xuyên biên giới. Bộ trưởng Shanmugam cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các cơ chế đa phương, góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực tự cường và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.