Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú Hội kiến Tổng Thư ký Đảng PAP, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong

Chiều 25/8, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã hội kiến Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân (PAP), Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất.

Thủ tướng Lawrence Wong nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Singapore; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và việc hai bên lần đầu tiên tổ chức Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore, cho rằng đây là bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước, hoàn thiện ba trụ cột đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, tạo thêm động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trân trọng chuyển tới Thủ tướng Lawrence Wong và các nhà lãnh đạo Singapore lời thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo cấp cao Việt Nam; chúc mừng những thành tựu quan trọng Singapore đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc tế; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng Singapore và mong muốn cùng Singapore đưa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả, phù hợp với lợi ích và tầm nhìn phát triển dài hạn của hai nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú chia sẻ, thông tin và đánh giá cao kết quả Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất diễn ra cùng ngày; nhấn mạnh đây là cuộc họp đầu tiên của cơ chế được lãnh đạo hai bên nhất trí thiết lập trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5/2026; đánh giá cao việc hai bên sớm triển khai cơ chế thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai Đảng trong việc hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao.

Hai bên nhất trí việc đưa cơ chế Đối thoại Chiến lược vào hoạt động góp phần mở ra một kênh trao đổi trực tiếp, thường xuyên và mang tầm chiến lược giữa hai Đảng; thông qua cơ chế này, lãnh đạo hai bên có thể trao đổi sâu về công tác xây dựng Đảng, hoạch định chính sách, quản trị và phát triển đất nước, đồng thời chia sẻ quan điểm về những vấn đề chiến lược cùng quan tâm, qua đó tăng cường vai trò định hướng của kênh Đảng đối với quan hệ hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường kết nối giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, địa phương và các tổ chức nhân dân, tạo nền tảng chính trị vững chắc để triển khai hiệu quả các nội dung của Đối tác chiến lược toàn diện. Trao đổi về các động lực hợp tác mới, hai bên khẳng định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cần trở thành một trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Singapore; nhất trí tăng cường kết nối trong các lĩnh vực công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, công nghệ bán dẫn, năng lượng sạch và tài chính xanh; phát huy tính bổ trợ giữa hai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy kết nối giữa các trung tâm nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức đổi mới sáng tạo.

Trên tinh thần đó, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị thúc đẩy mô hình hợp tác đổi mới sáng tạo xuyên biên giới “Ba Nhà hai nước”, tăng cường liên kết giữa Nhà nước- nhà trường, viện nghiên cứu-doanh nghiệp của Việt Nam và Singapore, trong đó các chủ thể của hai nước có thể đồng nghiên cứu, đồng phát triển, đồng sản xuất và cùng kiến tạo giá trị, phục vụ nhu cầu phát triển của mỗi nước, tiến tới cung cấp các sản phẩm và giải pháp có sức cạnh tranh cho thị trường ASEAN và khu vực.

Một nội dung quan trọng khác được hai bên trao đổi là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai nhà lãnh đạo nhất trí mở rộng các chương trình trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, quản trị, hoạch định chính sách, đào tạo cán bộ và phát triển nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị hai nước, coi đây là một trong những nền tảng cho hợp tác lâu dài và bền vững.

Thủ tướng Lawrence Wong khẳng định Singapore coi trọng vai trò, tiềm năng và triển vọng phát triển của Việt Nam, mong muốn tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong quá trình phát triển; nhất trí hai bên còn nhiều dư địa để đưa hợp tác từ các lĩnh vực truyền thống sang những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, tri thức và giá trị gia tăng cao hơn.

Hai bên cho rằng để những định hướng hợp tác sớm đi vào cuộc sống, cần có sự tham gia đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và trung tâm đổi mới sáng tạo. Hai nước cần chuyển các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao thành chương trình, dự án cụ thể, có mục tiêu, lộ trình và sản phẩm đầu ra rõ ràng, trong đó doanh nghiệp là một trong những lực lượng trung tâm đưa các thỏa thuận hợp tác vào thực tiễn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. (Ảnh: TTXVN)

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các cơ chế đa phương, góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực tự cường và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ tin tưởng kết quả chuyến thăm và Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất sẽ tạo động lực mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước, góp phần chuyển từ tiềm năng sang dự án, từ thỏa thuận sang hành động và từ hợp tác sang cùng kiến tạo giá trị, đưa Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất, hiệu quả và bền vững.